BP Azerbaycan, Ceyhan limanından yapılan yüklemelerde mücbir sebep ilan etti
İki kaynağın verdiği bilgiye göre, BP Azerbaycan, Ceyhan limanından yapılan yüklemelerde mücbir sebep ilan etti
Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) petrol boru hattını işleten BP Azerbaycan, Kahramanmaraş’ta Pazartesi günü meydana gelen depremlerin ardından Ceyhan limanından yapılan yüklemelerde mücbir sebep ilan etti.
Haber, iki ticaret kaynağının verdiği bilgiye dayandırıldı. BP Azerbaycan, mücbir sebep hakkındaki sorulara yanıt vermedi.
Şirket sözcüsü, boru hattının çalıştığını ancak Azeri ham petrolünün yüklemelerinin Ceyhan’daki BTC terminalinden sevk edilmediğini belirtti. (REUTERS)