Çalışan emekliye ikramiye haftaya Genel Kurul’da görüşülecek

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, çalışan emeklilerin 5 bin TL alabilmelerine ilişkin düzenlemeyi de içeren bir kanun teklifinin haftaya Genel Kurul'da görüşüleceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında çalışan emekliye ikramiyeyi de içeren torba yasa teklifi hakkında açıklamalarda bulundu.

Akbaşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen ekonomik düzenlemeler içeren torba yasa teklifinin, önümüzdeki hafta Genel Kurulda görüşülmeye başlanacağını belirtti.

Akbaşoğlu torba yasa teklifinin çalışan emekliye ikramiyeyi de içerdiğini belirterek şöyle konuştu:

“Birçok maddeyi ihtiva ediyor. Kamuoyunun birçok beklentisini de karşılayacak nitelikte. Hem fahiş fiyat mücadele konusunda hem de çalışan emeklilerin 5 bin TL alabilmelerine ilişkin düzenlemeyi de içeren bir kanun teklifi.”

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Akbaşoğlu asgari ücret görüşmelerine başlanacağının anımsatılması üzerine ise, toplantılar neticesinde kararın verileceğini aktardı. Akbaşoğlu şunları paylaştı:

“Bugüne kadar, hiçbir zaman çalışanlarımızı, memur ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik ve asla ezdirmeyeceğiz. Bütün çalışanlarımızın, toplum kesimlerimizin, emeklilerimizin, çiftçilerimizin, esnafımızın hayat standardını yükseltmek, alım gücünü daha da artırmak noktasındaki yaklaşımımız süreklilik arz eder şekilde devam edecek.

Aralık ayı içerisinde bütün işçi kardeşlerimizle ilgi enflasyona ezdirilmeksizin alım gücünün artırılacağı bir sonucu hep beraber göreceğiz. 2024 yılı ocak ayı başında ortaya konacak enflasyon oranları da dikkate alınmak suretiyle bütün memurlarımızın, emeklilerimizin yaşam standartlarını, alım güçlerini artıracak bir zammı hem çalışan memurlarımıza hem de bütün emeklilerimize, onların da yüzünü güldürecek şekilde bir düzenlemeyi kamuoyu ile paylaşacağız.”

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