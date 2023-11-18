Çiftçi emeklileri ikramiye bekliyor

ÇİFTÇİ Kayıt Sistemi’ne kayıt olduğu için ikramiye alamayan çiftçi emeklilerinin 5 bin liralık ikramiyeden yararlanabilmesi için yeni bir çalışma başlatıldığı belirtiliyor.

Elif ÇAVUŞ

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus verileceğini açıkladığı 5 bin liralık ikramiyeden yararlanamayan çiftçiler ise karara isyan ederek AKP'nin kalesi Karadeniz Bölgesi'nden tepki gösterdi. Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla verilen ikramiyeden 1 milyon 629 bin 730 emekli çiftçinin yararlanamamasına Trabzon'daki fındık ve çay üreticileri “Yanlış yaptı Reis bize” diyerek isyan etti.

‘EN AZ 20 BİN LİRA ALMALI'

Üzerinde 5 dönüm fındık arazisi olduğunu belirten emekli Recep Söylemez, “Bu 5 bin lira kandırma parası, aldatma parasıdır. Normal zammı vermedi, 5 bin lira verse ne olur. Bugünün şartlarında bir emeklinin en az 20 bin lira alması lazım” ifadelerini kullandı. Tarım arazisi için yılda 500 lira verildiğini ifade eden Kemal Küçük, “Sağolsunlar verdiklerini de fazla fazla aldılar. Bir vatandaşa ‘Sen çalışma bu parayla geçin' demeye hakkı var mı ülkeyi yöneten bir insanın. Yanlış yaptı Reis bize” derken Recep Alemdar ise, “Bu emekli ikramiyesi kime verildi anlayamadık, herkesin üzerine bir şey vardır yani. Memura 10 bin lira zam yaptılar bize hiçbir şey vermediler. Anlayamadık” diye konuştu.