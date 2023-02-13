Depremde yıkılan Rönesans Rezidans’ın ortağı, proje müdürü ve şantiye şefi ortada yok

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yıkılan binaların sorumlularına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı ve tutuklu sayısında artış yaşanırken binaların yapımındaki diğer sorumlular da merak ediliyor.

Deniz Bilici GÖÇMEN

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Hatay’daki Rönesans Rezidans'ın bir müteahhidi tutuklandı, binanın yapımında sorumlu diğer kişiler için ise şu ana kadar bir gelişme yaşanmadı.

Müteahhit firma Antis Yapı'nın ortağı Mehmet Yaşar Coşkun, Karadağ'a gitmek üzereyken gözaltına alındı ancak diğer ortak Hüseyin Yalçın Coşkun'un Budva'da olduğu iddia ediliyor.

Coşkun kardeşlerin, 2017'den beri Karadağ'da Antis Montenegro adıyla ülkede oturum izni alma ve vatandaşlık gibi konularda teknik, hukuki hizmet danışmanlık şirketi ve Budva'da inşa ettikleri rezidansları bulunuyor.

PROJE MÜDÜRÜ VE ŞANTİYE ŞEFİ KAYIP

Hüseyin Yalçın Coşkun'un kaçacağı şüphesiyle sosyal medyada birçok vatandaş Türkiye Podgoritsa Büyükelçiliği’nin harekete geçmesini isterken Rönesans Rezidans'ın diğer sorumlularının akıbeti de merak ediliyor.

Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan ilana göre proje müdürü İbrahim Dahiroğlu ile şantiye şefi Bayram Mansuroğlu'na ilişkin şu ana kadar herhangi bir ize rastlanamadı.

Firmanın eski muhasebecisi olduğunu belirten Reşit Arıcıoğulları, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, 7-8 yıldır Coşkun müteahhitler hakkında bir bilgisi olmadığını, Karadağ'da şirket kurduktan sonra daha çok orada kaldıklarını bildiğini aktardı.

ZÜMRÜT İNŞAAT'IN REFERANSI ADIYAMAN BELEDİYESİ



Adıyaman'da inşa ettiği birçok binanın yıkıldığı belirtilen Zümrüt İnşaat'ın müteahhitlerinden Yavuz ve Sevilay Karakuş çifti de yakalananlar arasında.

Tam adı Zümrütsan İnşaat Sanayi ve Ticaret LTD olan şirketin ortakları arasında yine Ticaret Sicil Gazetesi'ne göre Ertuğrul Karakuş ile Nusret Özavcı isimleri de bulunuyor.

Firmanın internet sitesinde uzantısı verilen sosyal medya hesaplarına ulaşılamazken referanslar kısmında ise sadece Adıyaman Belediyesi'nin bulunması dikkat çekti.

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