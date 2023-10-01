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Doğalgaza zam yapıldı

BOTAŞ; büyük sanayi kuruluşları, küçük ve orta ölçekli işletmelerde ve elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında yüzde 20 artış yapıldığını açıkladı.

Yayınlanma: 00:08 - 01 Ekim 2023 Güncellenme:
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Doğalgaza zam yapıldı

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