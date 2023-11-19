Dönüşüm değil özelleştirme hızlandı

Kentsel dönüşümü hızlandıracak yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte ülke genelinde riskli binalara yönelik kapsamlı bir dönüşüm seferberliğinin başlatılması beklenirken seferberlik dönüşümden değil, özelleştirmeden geldi. Resmi Gazete’de bir günde 75 sayfa özelleştirme ilanı yayımlandı.

Erdoğan SÜZER

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Cumhurbaşkanı kararıyla devletin elindeki 46 gayrimenkulünün ticaret ve konut alanına dönüştürecek imar planlarıyla özelleştirilmesine onay verildi. Ayrıca her biri birbirinden değerli bir gayrimenkulün de kişi ve şirketlere satışına onay verildi. Son satış furyasından devletin kasasına 1 milyar 414 milyon 550 bin TL para girecek ancak on binlerce metrekare değerli arsa ve arazi devletin envanterinden çıkıp şirketlerin tapu kayıtlarına girecek.

ONAY VERİLDİ

Cumhurbaşkanı kararıyla Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Nevşehir, Çanakkale, Karaman illerinin en değerli yerlerinde bulunan 46 ayrı parseldeki Hazine, Şeker Fabrikaları, Orman Genel Müdürlüğü, Sümer Holding, ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş'ye ait gayrimenkullerin imar planları değiştirilerek özelleştirilmesine onay verildi.

Bu gayrimenkullerden bir kısmının imar planına yapılan itirazlar da reddedilerek özelleştirilmesi yönünde karar alındı. İmar değişiklikleriyle devlete ait bu gayrimenkuller ticaret, turizm ve konut alanlarına dönüştürülüp satılacak.