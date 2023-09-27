EBRD Türkiye’nin 2023 büyüme tahminini yükseltti

Türkiye ekonomisine yönelik büyüme öngörüsünü yüzde 2,5'ten yüzde 3,5'e yükselten EBRD, bu oranın 2024'te yüzde 3 olacağını bekliyor.

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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye’de cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi sağlanan mali desteğin etkisiyle 2023 büyüme tahminini yüzde 2,5’ten yüzde 3,5’e yükseltti.

EBRD Türkiye’nin 2024 için büyüme tahminini yüzde 3’te sabit tuttu.

‘REZERVLER ARTTI ANCAK MÜTEVAZI KALDI’

Raporda, beklenen büyüme performansına karşı kısa vadeli dış borcun 200 milyar doları aşması ve cari açığın 60 milyar dolar seviyesinde seyretmesi nedeniyle dış finansman dengesizliklerinin devam ettiği kaydedilirken, döviz rezervlerinin arttığı ancak mütevazı kalmaya devam ettiği ifade edildi.

Ortodoks ekonomi politikalarına geri dönüşün olumlu bir sinyal olarak görüldüğü raporda, Mart 2024’teki yerel seçimlerin önemli bir etken olacağı belirtildi.

EBRD ekonomistleri Türkiye'nin son yıllarda nispeten güçlü bir büyüme performansı sergilediğini ancak yavaşlama görüldüğünü ifade ederken, raporda Türkiye ekonomisinin büyümesinin 2023’ün ilk yarısında geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 5,6’dan yüzde 3,9’a gerilediği kaydedildi.

EBRD’nin Türkiye’deki yatırımları, büyük bölümü özel sektörde olmak üzere, 18 milyar Euro seviyesinde bulunuyor.

Gelişmekte olan Avrupa ülkeleri, Orta Asya ve Kuzey Afrika’dan oluşan geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren EBRD bugün yayımlanan Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda, faaliyet gösterdiği 40 bölgeye yönelik 2023 büyüme tahminini yüzde 2,2’den yüzde 2,4’e yükseltti. (AA, REUTERS)