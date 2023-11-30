Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Kasım ayı enflasyon beklentisi…

Kasım ayında gıda ve hizmet fiyatları ve doğalgaz kullanımını arttı, bu etkiyle enflasyonun aylık yüzde 3.9 yükselmesi, yıllık TÜFE'nin ise sınırlı artış kaydederek yüzde 63 olması bekleniyor. Kasım ayı enflasyon oranları 4 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim vaadiyle paralel konut doğalgaz abonelerinin 1 Mayıs 2024 tarihine kadar 25 m3’e kadar olan doğalgaz kullanımı bütçeden karşılanıyor. Kış aylarında doğalgaz kullanımının devlet tarafından karşılanan seviyenin ötesine geçmesi sebebiyle enflasyona güçlü bir katkı vermesini bekleniyor. Seçimlerin ardından sigaradan akaryakıta vergilerde yapılan artışın yanısıra deprem kaynaklı artan maliyetler nedeniyle kurumlar vergisi, KDV’de artışlara gidildi. Tek seferlik ek MTV getirilirken, BSMV ve harçlar da artırıldı. Bu gelişmelerin etkisiyle TÜFE sekiz aylık düşüşten sonra Temmuzdan itibaren yeniden yükselmeye başlamış fakat Ekim ayından itibaren bu gelişmelerin etkisinin fiyatlara tamamen yansıdığı değerlendirilmişti.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK Kasım ayı TÜFE verilerini 4 Aralık’ta saat 10.00’da açıklayacak.

KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?

Kasım ayında enflasyonun yüzde 3.9 artması, yıllık TÜFE’nin ise sınırlı artış kaydederek %63

olması bekleniyor. TÜFE Ekim 2023’te yıllık %61.36 artış göstermişti.

Reuters’ın 11 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Kasım ayı için yıllık enflasyon tahminleri %61.6 ila %64.1 arasında değişiyor. Aylık enflasyonda tahminler %3 ila %4.6 bandında yer alırken ekonomistler gıda fiyatlarının yanı sıra konutta doğalgaz kullanımının da TÜFE’ye etki edeceğini söyledi.

TÜFE’nin Mayıs 2024’te %70-%75 bandında zirve yapacağını gösteriyor. Piyasa gelecek yıl sonunda enflasyonun %45’in altına, TCMB %36’ya gerileyeceğini öngörüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mayıs ayında cumhurbaşkanlığı seçimlerini yeniden kazanmasının ardından ekonomi yönetimi ve uygulamalar da değişti. TCMB’nin rezervlerini TL’nin seviyesini belirlemek için kullanmayı bırakmasıyla TL büyük bölümü seçimlerin ardından olmak üzere yılbaşından beri %35 değer kaybetti. Seçimlerin ardından sigaradan akaryakıta vergilerde yapılan artışın yanı sıra deprem kaynaklı artan maliyetler nedeniyle kurumlar vergisi, KDV’de artışlara gidildi. Tek seferlik ek MTV getirilirken, BSMV ve harçlar da artırıldı. Bu gelişmelerin etkisiyle TÜFE sekiz aylık düşüşten sonra Temmuzdan itibaren yeniden yükselmeye başlamış fakat Ekim ayından itibaren bu gelişmelerin etkisinin fiyatlara tamamen yansıdığı değerlendirilmişti. Geçen hafta, TCMB 500 baz puan faiz artırarak politika faizini %40’a yükseltirken sıkılaştırma sürecinin hızı yavaşlatılarak kısa sürede tamamlanacağı mesajını verdi. Enflasyonu düşürmeye çalışan ve gelecek yılın ortasından itibaren dezenflasyonun başlayacağını öngören ekonomi yönetimi, bu hedefe ulaşmak için politika faizinin 12 ay sonraki enflasyon beklentilerine yaklaşmasının makul bir beklenti olduğunu ifade ediyor. Reuters anketinde yılsonu enflasyon tahmin medyanı %67 seviyesinde bulunurken, tahminler %65 ila %68.9 bandında yer alıyor. Ekim ayında yapılan ankette yılsonu tahmin medyanı %69.5 seviyesindeydi. Enflasyonun seneye geleceği seviye ile alakalı tahmin veren sekiz ekonomistin medyanına göre 2024 yılsonunda enflasyon %42.9 seviyesine gerileyecek.