Enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK'e göre şubatta aylık enflasyon yüzde 3,15 , yıllık enflasyon yüzde 55,18 oldu. ENAG ise aylık enflasyonu yüzde 7,21, yıllık enflasyonu yüzde 126,91 açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE’deki (2003=100) değişim 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 3,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,00, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,18 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 71,83 olarak gerçekleşti.

Şubatta aylık enflasyonun AA anketine göre yüzde 3,5, Reuters anketine göre yüzde 3,4 gelmesi bekleniyordu.

TÜİK ocakta aylık enflasyonu yüzde 6,65, yıllık enflasyonu yüzde 57,68 açıklamıştı.

Şubatta gıda enflasyonu yüzde 69,33 oldu.



FİYAT ARTIŞINDA LOKANTA VE OTELLER BİRİNCİ

Şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 21,69 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 74,34 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,76 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 7,36 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.



2023 yılı Şubat ayında, endekste kapsanan 143 temel başlıktan, 23 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 3 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 117 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,62, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,87, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,16 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64,10 olarak gerçekleşti.

DEPREM BÖLGESİNDE SAHA FİYATLARI DERLENEMEDİ

6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler, TÜİK’in veri toplamasını da etkiledi.

TÜİK’ten yapılan açıklamada “Ülkemizin yaşamış olduğu deprem felaketi nedeniyle, 2023 yılı Şubat ayında Gaziantep, Malatya ve Hatay Bölge Müdürlüklerimize bağlı olan illerde ‘alan (saha) fiyatları’ derlenememiştir. Öte yandan, bu üç Bölge Müdürlüğümüze bağlı illerde ‘işyeri barkod tarama verileri’ ve veri kazıma yöntemi ile ‘internetten derlenen fiyat verilerinin’ kullanımına ise devam edilmiştir” denildi.



ZAM ŞAMPİYONU SEBZE

Şubat ayında bir önceki aya göre en fazla fiyat artışı, yüzde 24,56 ile sebzede (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) oldu.

Şubatta sebzeyi yüzde 14,47’lik fiyat artışı ile şarap, yüzde 10,47 fiyat artışı ile meyve izledi.

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