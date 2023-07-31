Fidan: Avrupa’da gelecek kış yeni bir kriz olabilir

Azerbaycan ile Türkiye arasında enerji alanında yapılan iş birliğinin büyüdüğüne dikkat çeken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna-Rusya Savaşı sonrası Avrupa'da meydana gelen enerji krizinin gelecekte de yaşanabileceğini söyledi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, “Karşılıklı yatırımlarımız 30 milyar dolar üzerinde. Enerji alanında iş birliğimizi ilerletirken, ortak çıkarlar temelinde bütüncül bir stratejide çalışmaktayız” dedi.

Hakan Fidan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji iş birliğinin sadece iki ülkenin çıkarlarına hizmet eden bir konu olmaktan çıkarak, daha stratejik bir düzeye dönüştüğünün altını çizerek şunları söyledi:

– Bu çerçevede Avrupa’nın da enerji güvenliğine katkıda bulunmaktayız. Türkiye, kendi enerjisini tedarik ederken, Azerbaycan(la bu iş birliğini yürütürken ortaya koyduğu perspektif iki ülke tarafından Avrupa’nın enerji güvenliğine de katkıda bulunmakta.

– Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ve Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) başta olmak üzere bunun önemli bir kısmını Azerbaycan’la yapıyoruz. Güney gaz koridorunun bel kemiği TANAP, Avrupa’nın önemli bir gaz tedarik arteri durumunda. Yılda 16 milyar metreküp gaz akmakta. Bunun da en az yarısı Avrupa’ya gitmekte.

TÜRKMEN GAZI DAHA DA ÖNEMLİ HALE GELİYOR

– Ukrayna Savaşı’yla gördük ki; ilk kez küresel düzlemde bir enerji krizi yaşanmakta. Merkezinde de bunun Avrupa var. Tamamen de atlatılmış değil. Ne zaman atlatılacağı da açıkçası şu anda öngörülemiyor. Bu noktada Avrupa’da gelecek kış yeni bir kriz olabilir. Enerji piyasalarındaki belirsizlikler de bu nedenden dolayı devam ediyor. Sadece tedarik miktarlarında değil; fiyat istikrarı tesisinde de sıkıntılar var.

– Azerbaycan’la önümüzdeki yıllar için bu konulara yönelik stratejik diyaloğumuz ve hazırlığımız devam etmekte. İlave kapasite yaratılması, bunun taşınması için TANAP’ın kapasitesinin artırılması söz konusu. Hazar Havzası’nda diğer kaynakların ülkemize getirilmesi konusunda da çalışmaktayız. Türkmen gazı giderek daha önemli hale gelmekte.

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