Finans Merkezi’ne taşınacak personele kira şoku

Merkez Bankası'nın faiz politikasıyla altüst olan konut piyasası, Merkez Bankası çalışanlarıyla birlikte İstanbul Finans Merkezi'ne (İFM) taşınacak tüm personeli vurdu. İFM'ye taşınacak personel fahiş fiyatlarla karşı karşıya kaldı. Projenin bitmesi sınırlı arza talebi artıracağı için fiyatları daha da tırmandıracak.

Gamze BAL

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İstanbul’da son bir yılda yüzde 150 zamlanan kiralar, İstanbul Finans Merkezi (İFM) için Ankara’dan İstanbul’a taşınacak personeli de vurdu.

Ümraniye ve Ataşehir’deki emlakçılar ile bu bölgeye bakan gayrimenkul danışmanları, Ankara’daki personelin nisan ayında açılması planlanan İFM’ye gelmek istemediğini, kiralık daire fiyatlarını araştırmaya başladığını ancak fiyatları yüksek bularak dönüş yapmadıklarını anlattı.

‘BAHÇE KATA 8 BİN TL KİRA İSTENİNCE DÖNEN OLMADI’

Sozcu.com.tr’ye konuşan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, birçok ev sahibinin İFM’nin fiyatları daha da artıracağı beklentisiyle evini kiralamaktan ya da satmaktan vazgeçtiğini söylerken; bölgedeki emlakçılar ise İFM’nin nisanda açılmasının beklenmesine rağmen taşınmalarda istenen hareketin henüz gerçekleşmediğini anlattı.

Ataşehir’deki bir emlakçı, “Buraya taşınacak personelin yöneticileri bizimle irtibat kurmuştu. Ancak fiyatlardaki pahalılık nedeniyle çevre ilçelere de bakacaklarını söylediler” dedi.

Görüştüğümüz bir başka emlakçı ise, yine personelden ziyade yöneticilerin kendileriyle irtibat kurduğunu söyleyerek, “Bir yöneticinin sorduğu bahçe kat 2+1 bir dairenin kirası 8 bin lira TL idi, sonra dönen olmadı. Şu an kimse gelip sormuyor” diye konuştu.

YÜKSEK FİYATLAR VE ARZ YETERSİZLİĞİ NEDENİYLE ARAYIŞTALAR

Ataşehir’de 2+1 büyüklüğündeki bir daire kirasının 50 bin TL’ye kadar çıktığını belirten SNC Gayrimenkul Yatırım Danışmanı Burçak Sencer Çokgör, “İstanbul genelinde bir yılda 2’ye katlanan kiralar, burada 2-3 katına çıktı. Ankara’da yaşayan personel İstanbul’da maruz kalacağı kira artışı karşısında gelmek istemediğini, çünkü maaşlarının aynı oranda artmayacağını söylüyor. Onlar için bu kiraları ödemek, aynı konforu sürdürmek çok mümkün değil” dedi.

3-4 ay önce Finans Merkezi’ne gelecek üst düzey yöneticilerle görüştüğünü belirten Gayrimenkul Danışmanı Abdullah Küçük ise, “Sınırlı bütçeyle hareket ediyorlar. Ataşehir merkez bütçelerini karşılamıyor. O yüzden yakın civarda, bütçelerine uygun evler bakıyorlar. Hem fiyatlar yüksek hem yeterli konut yok. Yüksek fiyatlar ve arz yetersizliği nedeniyle arayışa devam ediyorlar” diye konuştu.

‘ATAŞEHİR’DEKİ ARZ, TALEBİN YÜZDE 10’UNA BİLE YETMEZ’

Nisan ayında açılması planlanan İFM’de Merkez Bankası (TCMB), BDDK, SPK, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Borsa İstanbul, Türkiye Sigorta ve İŞ GYO ofisleri yer alacak.

TCMB’nin 2021 Faaliyet Raporu’na göre, sadece Merkez Bankası’nın 3 bin 623 çalışanı bulunuyor. Taşınmanın ise İdare Merkezi’ndeki 2 bin 118 personeli ilgilendirdiği belirtilmişti.

İFM’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre ise, proje tamamlandığında günlük ortalama 75 ila 100 bin arasında çalışan ağırlanacak. Ancak İstanbul Anadolu Yakası’nda böyle bir kiralık konut arzı yok.

Abdullah Küçük, Ataşehir’deki mevcut arzın, gelen talebin yüzde 10’una bile yetmeyeceğini, talebin yüzde 90’ından fazlasının ise çevre ilçelere kaymak zorunda kalacağını anlattı.

‘FİYATLARI % 40 ARTIRDI, ARTIRMAYA DEVAM EDECEK’

İFM’nin bir diğer etkisi ise, fiyatlara…

Projenin şu ana kadar yalnızca Ataşehir’de değil, Şerifali, Kozyatağı, Yenisahra’da da kiralık ve satılık daire fiyatlarının değerini artırdığı; gelinen noktada ise, projenin zaten sınırlı olan konut arzına talebi artıracağı için fiyatları daha da artıracağı ifade ediliyor.

BETAM verilerine göre, İstanbul Ataşehir’deki kiralık dairelerin metrekare fiyatları 2022’de yıllık yüzde 174,3 artışla 134 TL’ye yükseldi. Böylece Ataşehir, geçen yıl metrekare fiyatlarının en çok arttığı 8. ilçe oldu.

İFM inşaatının yükselmeye başladıkça fiyatlara etki ettiğini, Anadolu Yakası’ndaki fiyatları son 5 yılda yüzde 30-40 aralığında artırdığı bilgisini veren Küçük, konut arzındaki yetersizlik nedeniyle yeni bir fiyat artışı daha yaşanacağına işaret etti.

ÇEKMEKÖY, MALTEPE, KARTAL VE PENDİK’İ DE ETKİLEYECEK

Personelin ev tutmaya başlamasıyla birlikte Ataşehir ve Ümraniye’den başlamak üzere Çekmeköy, Maltepe, Kartal ve Pendik’e kadar uzanan geniş bir yelpazede daire fiyatlarının artacağını ifade eden Küçük, bu artışın yalnızca konut fiyatları ile sınırlı kalmayacağını, ofis kiralamalarının da artacağını kaydetti.

EŞYALI KİRALIK DAİRELERE BAKIYORLAR

Gayrimenkul Yatırım Uzmanı Aslı Tana Yıldırım ise, Finans Merkezi’ne şehir dışından gelecek personelin özellikle eşyalı kiralık dairelere baktığını, bu dairelere olan ilginin arttığı bilgisini verdi.

“Şu an Ataşehir'de Atatürk Mh. ile Barbaros Mh.'de bilinen projelerde eşyalı kiralık 1+1 daireler 15 bin ila 30 bin TL arası rakamlara ulaştı” diyen Yıldırım, “Fiyat artışları oldu ama asıl artışlar tüm beyaz ve mavi yakalılar çalışmaya başladığı zaman daha belirgin halde görülecek” dedi.

Çevre ilçelerde de kira rakamlarının katladığını, kolaylıkla kiralık mülk bulunamadığını aktaran Yıldırım, “Rakamların çok daha artacağını düşünen mülk sahipleri kiralamayı erteleyebiliyor. Çevrede kiralık daire arayan müşteri çok, ancak stoklar çok sınırlı” değerlendirmesinde bulundu.

‘RUSLAR DA PİYASAYI ALLAK BULLAK ETTİ’

Gayrimenkul Yatırım Danışmanı Burçak Sencer Çokgör’ün aktardığına göre, Ümraniye’de 2-3 bin TL olan 1+1 daire kiraları son bir yılda 8 bin TL’ye kadar çıktı. Anadolu Yakası’nda 3 bin TL’ye oda kiralamalarının başladığını dile getiren Çokgör, sitelerdeki kiraların ise 12 bin TL’den başladığını anlattı.

Finans Merkezi’nin daire fiyatlamalarına etkisinin birkaç yıl önce başladığını, artan piyasa fiyatlarını bir de savaş sonrası Türkiye’ye gelen ve Avrupa ile çalışan Rusların hızlandırdığını belirten Çokgör, şöyle devam etti:

“Finans Merkezi fiyatlaması bir anda olmadı. İki yıldır yavaş yavaş oluyor, sona yaklaşıldıkça da daha fazla artıyor. Ruslar ise artan fiyatları daha da hızlandırdı. Son bir iki ayda yavaşlama var. Bu, yaklaşan seçimin yarattığı belirsizlik etkili olabilir ama önceki 6 ay Ruslar piyasayı allak bullak etti.

‘3 BİN TL’YE TUTMAYACAĞINIZ DAİREYE 30 BİN TL İSTİYORLAR’

Ataşehir’de geçen sene 20 bin TL istenen 2+1 dairelerin fiyatı şimdi 50 bin lira. Önceki sene de 6-7-8 bin TL idi. İki yılda fiyatlar nereye geldi diye baktığımızda anormal bir artış görüyoruz.

3 bin TL’ye tutmayacağınız daireye 30 bin TL istiyorlar.

Rusların şişirdiği fiyatlar bazı ev sahiplerinin de aklını çeliyor. Yan dairesi 30 bin TL’ye kiralandığı için kendi dairesini 5 bin TL’den 30 bin TL’ye çıkaran insanlar oluyor. Bu örnek uç bir örnek değil, rakamlar hakikaten böyle.”

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