Firmaların toplam net kârı 2022’de yüzde 422 arttı

TÜİK'in açıkladığı Sektör Bilançoları'na göre, geçtiğimiz yıl şirketlerin net kârı 4 kattan fazla arttı.

Sozcu.com.tr

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TÜİK, 983 bin 182 girişimin kayıtları esas alınarak hesaplanan 2022 Sektör Bilançoları İstatistikleri’ni açıkladı.

2022 yılında tüm sektörlerin toplulaştırılmış dönem net kârı 1 trilyon 511 milyar 478 milyon TL olarak gerçekleşti. 2021 yılında tüm sektörlerin toplulaştırılmış dönem net kârı 289 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası’nın ortak çalışması neticesinde idari kayıtlara dayalı olarak 2009-2022 yıllarını kapsayacak biçimde kamuoyuna sunulan Sektör Bilançoları İstatistikleri’ne göre, en fazla firma toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe yer aldı.

Firma sayısının sektörlere göre dağılımında, toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 318 bin 556 ile en başta yer aldı.

İmalat sektörünün toplam girişim sayısı içindeki payı 2022 yılı için yüzde 16,5 olarak gerçekleşti.

EN BÜYÜK AKTİF BÜYÜKLÜK İMALAT SEKTÖRÜNDE

Firmaların toplulaştırılmış bilançosuna göre, 2022 yılında toplam aktif büyüklüğü 26 trilyon 351 milyar 610 milyon TL, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı ise 18 trilyon 800 milyar 514 milyon TL olurken, öz kaynakların toplamı 7 trilyon 551 milyar 95 milyon TL oldu.

İmalat sektörü 8 trilyon 109 milyar 620 milyon TL aktif büyüklüğü ile tüm sektörler arasında ilk sırada geldi.

Aktif büyüklüğünde ikinci sırayı 5 trilyon 976 milyar 106 milyon TL ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü aldı.

Öz kaynaklar bakımından imalat sektörü 2 trilyon 945 milyar 288 milyon TL ile ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla 1 trilyon 589 milyar 75 milyon TL ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü, 581 milyar 164 milyon TL ile de elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü takip etti.

EN YÜKSEK KÂR İMALAT SEKTÖRÜNDE

Firmaların toplulaştırılmış gelir tablosu verisine göre, 2022 yılında tüm sektörlerin toplulaştırılmış dönem net kârı 1 trilyon 511 milyar 478 milyon TL olarak gerçekleşti. İmalat sektörü 776 milyar 333 milyon TL ile en yüksek net kar elde eden sektör oldu.

Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 350 milyar 439 milyon TL, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü ise 120 milyar 731 milyon TL net kar elde etti.

Gayrimenkul faaliyetleri sektörü, 2022 yılını 20 milyar 908 milyon TL ve eğitim sektörü ise 1 milyar 438 milyon TL net zarar ile tamamladı.

EN YÜKSEK YURT DIŞI SATIŞI İMALAT SEKTÖRÜNDE

Yurt dışı satışlara bakıldığında, en yüksek yurt dışı satış 2 trilyon 788 milyar 978 milyon TL ile imalat sektöründe gerçekleşti.

Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe yurt dışı satış 2 trilyon 448 milyar 062 milyon oldu.

2022’DE FİRMALARIN NET SATIŞLARI VE FAALİYET KÂRI ARTTI

Sektör Bilançoları kapsamında bulunan tüm firmaların toplam net satışları 31 trilyon 466 milyar 768 milyon TL, toplam faaliyet kârı ise 2 trilyon 370 milyar 48 milyon TL olarak gerçekleşti.