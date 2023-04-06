Galata Kulesi ve OSB’de geri adım

Galata Kulesi başta olmak üzere İstanbul’daki bir çok tarihi ve kültürel eserin Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmesini öngören yasa teklifindeki madde TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerin ardından geri çekildi.

Erdoğan SÜZER

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Galata Kulesi başta olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile iktidar arasında mahkemelik olan kültür varlıklarının devrine kanuni dayanak oluşturulamadı. Tarla ve meralara acele organize sanayi bölgesi (OSB) kurulmasından da vazgeçildi. SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği Galata Kulesi ile OSB'lere ilişkin düzenlemelerde geri adım atıldı. AKP milletvekilleri tarafından TBMM'ye getirilen ve başta Galata Kulesi olmak üzere İstanbul'daki bir çok tarihi ve kültürel eserin İBB'den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesini öngören yasa teklifindeki madde TBMM Genel Kurulu'nda yapılan görüşmelerin ardından geri çekildi. Ayrıca OSB'lere hızlı kamulaştırma yetkisi verilerek tarım arazileriyle mera alanlarının talan edilmesini öngören madde de teklif metninden çıkarıldı.

İBB DAVA AÇMIŞTI

AKP, Galata Kulesi'ni İBB'den alıp Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne, yani kendi kontrolüne almak için harekete geçmiş, İBB bu operasyona karşı dava açmıştı. AKP yönetimi, bu sefer de kanuni düzenleme yolunu denedi. TBMM'ye getirilen yasa teklifiyle Galata Kulesi, Gezi Parkı, Yerebatan Sarnıcı giriş yapısı ve Talat Paşa Konağı gibi İstanbul'un tarihi binalarının İBB'nin elinden alınıp, Vakıflar'a devredilmesi planlandı. Ancak tepkiler üzerine vakıflarla ilgili 19'uncu madde tekliften çıkarıldı.

CHP milletvekilleri de AKP'nin belediyelerin uhdesinde bulunan kültürel taşınmazların Vakıflar yoluyla TÜRGEV, TÜGVA veya ENSAR gibi vakıflara imtiyazlı şekilde devredilebileceği iddialarında bulunmuşlardı.

ORGANİZE TALAN ŞİMDİLİK DURDU

AKP milletvekillerinin getirdiği teklifte, OSB'lerin genişlemesi, yeni OSB kurulması aşamasında yer seçimi şartının kaldırılması, Tarım ve Çevre Bakanlığı başta olmak üzere bakanlıklar ile DSİ ve diğer kurumların devre dışı bırakılması maddesi de yer alıyordu. OSB'lere yönelik acele kamulaştırma imkanı da getiriliyordu. Vatandaşların tarlalarına, meralarına el koymanın önünü açacak madde de yasa teklifinden çıkarıldı. Bu madde OSB'leri dava yoluyla durduran köylüleri önlemek için getirilmek istenmişti.