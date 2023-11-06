Gelirde dünya sıralamasında 2001’e döndük

1990’da kişi başına düşen gelirde 49’uncu, 2000’de ise 67’nci olan Türkiye, 2022’de 78’inciliğe kadar gerileyerek 2001’deki seviyesine geri döndü.

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Tolga UĞUR

Türkiye, kişi başına düşen gelirde dünya sıralamasında gerilemeye devam ediyor. IMF'nin verilerine göre ülkeler arasındaki refah ve gelişmişlik farkını ölçmek için kullanılan göstergelerden biri olan kişi başına düşen gelirde Türkiye, 2022'de dünya sıralamasında 78'inci sırada yer aldı. IMF'ye göre 1980 yılında Türkiye, 2.133 dolarlık kişi başına düşen gelir ile bu konuda dünya 55'incisi olmuştu.

1990'da 3.738 dolarlık kişi başına düşen gelir ile 49'unculuğa çıkan Türkiye, milenyuma da 67'nci sırada girmişti. AKP döneminde ise Türkiye kişi başına düşen gelirde dünyada uzun süre boyunca 60'lı sıralarda gezindi. Kişi başına düşen gelirin 12 bin doları aşarak en yüksek seviyeyi gördüğü 2013 yılında bile Türkiye 66'ncı sırada kendine yer bulabilmişti. Başkanlık sistemine geçildiği 2018 yılından sonra ise Türkiye'nin dünyadaki sıralaması hızla geriledi. 2013'ten 2021'e kadar Türkiye'de dolar bazında kişi başına düşen geliri gerileyerek 10 bin doların altına indi. Türkiye; 2020'de dünyada 75'inci, 2021'de 77'nci, 2022'de ise 78'inci sırada kendine yer buldu.

YERİMİZDE SAYACAĞIZ

Türkiye, en son kişi başına düşen gelirde büyük bir ekonomik krizin yaşandığı 2001 yılında 78'inci sıradaydı. Her ne kadar iktidar bir yandan enflasyonu düşürmeyi, diğer yandan ise istikrarlı büyümeyi hedeflese de Türkiye'nin kişi başına düşen gelirde dünya sıralamasında yerinde sayacağı öngörülüyor. IMF'nin tahminlerine göre Türkiye bu yılı 13.383 dolarlık kişi başına düşen gelir ile 69'uncu sırada tamamlayacak. Kişi başına düşen gelirin 2025'te 15 bin 898, 2028'de ise 17 bin 332 dolara çıkması beklense de Türkiye'nin dünya sıralamasındaki payı sırasıyla 67 ve 68'inci sıralar olacak.

‘Orta sınıfın çöküşü 2021'de başladı'

Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, kendi blog sitesinde ‘Orta Sınıfın Çöküşünün Başlangıcı' başlıklı yazısında Türkiye'de orta sınıfını çöküşünün 2021 yılında başladığını ancak gelir dağılımındaki ‘asıl' bozulmaların 2022 ve 2023'te gerçekleştiğini belirtti. Eğilmez, “2013'den 2021'e geçişe bakarsak ülkenin toplam ortalama kişi başına geliri 12.495 dolardan 9.528 dolara düşmüş görünüyor. En yüksek gelir gruplarında da düşüş olmakla birlikte en düşük üç gelir grubundaki düşüşler, orta gelir grubunu iyice aşağıya itmiş görünüyor” ifadelerini kullandı.