Halde 7 lira, markette 27 lira

Adana'da Meyve-Sebze Hali'nde kilosu 3-7 lira olan şeftali, market raflarında 27 liradan satılırken Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan fiyat farkının denetimsizlikten ve korsan satıştan kaynaklandığını söyledi.

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Adana’da Meyve-Sebze Hali’nde kilosu 3-7 lira olan şeftali, market raflarında 27 liradan satılıyor.

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, bu fiyat farkına denetimsizlik ve korsan satışın neden olduğunu belirterek, “Israrla söylememize rağmen denetim sağlanmıyor. Hasat edilen ürünün yüzde 35-40’ı meyve-sebze haline gelirken yüzde 60’a yakını korsan şekilde satılıyor” dedi.

Çukurova’da mevsimine göre meyve-sebze hasatları devam ederken, elde edilen ürünler de tezgahlardaki yerini alıyor. Son dönemde Adana ve Mersindeki bahçelerden toplanan şeftali, ilk durağı olan meyve-sebze halinden sonra market raflarına gidiyor.

Şeftalinin kilosu Adana meyve, sebze halinde kalitesine göre 3-7 lira arasında değişirken, bu fiyat market raflarında 27 liraya kadar çıkıyor. Dikkat çeken bu fiyat farkının önüne geçilmesi gerektiğini söyleyen Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, üreticinin ve vatandaşın mağdur olduğunu kaydetti.

‘ÜRÜNÜN YÜZDE 60’I KORSAN SATILIYOR’

Halde düşük fiyata rağmen şeftali satmakta zorlandıklarını anlatan Doğan, “Biz 7 liraya satamazken marketler 27 liraya satıyor. Neden bunun denetimi yapılmıyor? Adananın birçok bölgesinde korsan şekilde ürün satışı yapılıyor. Israrla söylememize rağmen bunun denetimi sağlanmıyor” dedi.

Üretici olarak mağdur duruma düştüklerini belirten Doğan, hasat edilen ürünün yüzde 35-40’ı meyve-sebze haline gelirken yüzde 60’a yakını korsan şekilde satıldığını ifade etti.

Doğan, “Neden hale ürün girmiyor da dışarıda korsan olarak satılıyor? Biz vergiye tabiyiz ama dışarısı değil” dedi.

‘ESKİDEN KÂR MARJI UYGULAMASI VARDI’

Ürünler pahalı olunca hal esnafının suçlandığını belirten Adana Kabzımallar Odası Onursal Başkanı Ali Batman ise hal esnafının günah keçisi olduğunu ancak fiyat farkının marketteki denetimsizliklerden kaynaklandığını söyledi.

Kar marjı uygulamasının artık yapılmadığını belirten Batman, şu açıklamaları yaptı:

“Şu anda şeftalinin haldeki fiyatı belli. Marketlere denetim yok. Serbest fiyat modelinin kalkması lazım. Eskiden kâr marjı uygulaması vardı. 100 liraya kadar olan üründe yüzde 35, 100 liranın üzerindeki üründe yüzde 30 kar marjı vardı. Hal çıkış faturasına göre denetim yapılırdı. Ama şimdi o denetim yapılmıyor. Sadece burada denetim var. Ama korsan çalışanlar istediği gibi at koşturuyor. Hale giren 50 kamyonsa dışarıya 150 kamyon ürün gidiyor diye konuştu. (DHA)

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