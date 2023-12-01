Sanayide kasımda keskin daralma işareti

Ekimde 48,4 değerini alan imalat PMI, kasımda 47,2'ye gerileyerek bir yılın en keskin daralmasını yaşadı.

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İmalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) kasımda 47,2’ye geriledi ve beş aydır süregelen daralmanın hızlandığına işaret etti. Kasımda kaydedilen daralma bir yılın en keskin daralması oldu.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) için S&P Global tarafından derlenen imalat PMI, ekimde 48,4 değerini almıştı. Endeks üst üste beşinci defa büyüme ile daralmayı ayıran 50’nin altında bir değer alırken üretim, yeni siparişler, satın alımlar ve istihdamda yavaşlama sürdü.

YENİ SİPARİŞLERDE DARALMA

Yeni siparişlerdeki daralma, yılın son çeyreğinde yurt içi ve yurt dışında piyasa koşullarının bozulması nedeniyle hızlandı. Yeni siparişler, Kasım 2022’den bu yana en keskin daralmayı kaydetti.

İmalatçılar zayıf dış talep koşulları nedeniyle yeni iharacat siparişlerinde de yavaşlama olduğunu belirttiler.

Yeni siparişler alt endeksi kasımda 45,3’ten 44,3’e gerilerken yeni ihracat siparişleri endeksi 47,7’den 48,4’e yükselse de 50’nin altında kalarak daralmanın hafifleyerek de olsa sürdürüğen işaret etti.

ÜRETİMDE DE SON BİR YILIN EN KESKİN YAVAŞLAMASI

Üretimde de zayıf talep nedeniyle bir yılın en keskin yavaşlaması kaydedilirken ankete katılan firmalar dünyada yaşanan çatışmalar ve ham maddeleri temin etmenin zorlaşması unsurlarının da yavaşlamada etkili olduğunu ifade ettiler.

Üretim alt endeksi Kasım’da 48,2’den 46,9’a geriledi.

İSTAHDAMDA BELİRGİN DÜŞÜŞ

Şirketlerin üretimdeki düşüşe paralel olarak işe alımlarda azatmaya gitmesinin yanı sıra işten çıkanlar ve emekliye ayrılanlarla birlikte istihdamda Ekim 2022’den bu yana en keskin düşüş görüldü. İstihdam alt endeksi Kasım’da 49,4’ten 49,1’e geriledi.

Girdi fiyatları enflasyonu kasımda altı ayın dip seviyesine geriledi ancak yine de TL’deki değer kaybının ham madde fiyatlarını artırdığının ifade edilmesiyle yüksek kaldı.

Girdi fiyatları kasımda 60,9’dan 60,5’e geriledi.

‘ENDİŞE VERİCİ’

PMI verilerini değerlendiren S&P Global Ekonomi Direktörü Andrew Harker, “Açıklanan son Türkiye imalat PMI verileri, yılın sonuna yaklaşırken sektördeki yavaşlamanın ivme kazandığını göstermesi nedeniyle endişe verici” dedi.

Harker, “Hem yurtiçinde hem de yurtdışında yaygın olarak görülen talep zayıflığı, firmaların yeni iş almasını giderek zorlaştırıyor ve üretim, istihdam ve satın alımların azaltılmasına yol açıyor” dedi. (REUTERS)

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