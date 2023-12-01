İstanbul Park’ta tahliye kararı

Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Formula 1'e birçok kez ev sahipliği yapan Kurtköy'deki İstanbul Park Pisti'nde dikkat çeken gelişme...

Sozcu.com.tr

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İstanbul Tuzla ilçesindeki, Akfırat mevkiinde 2003 yılında yapılan ve 2005 yılında ilk Formula 1 yarışlarının yapıldığı İstanbul Park Pisti’ne tahliye kararı çıktı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 18 Temmuz 2003 tarihinde büyük hissedarları arasında TOBB ve İstanbul Ticaret Odası olan Formula İstanbul Yatırım A.Ş. (FİYAŞ) ile sözleşmesi 20 yıllık kira sözleşmesi imzalamıştı.

Formula 1 Türkiye Grand Prix’sinin, 2012 yarış takviminde yer almamasının ardından, İstanbul Park’ın işletmecisi FİYAŞ, pisti 10 yıllığına kiraya çıkardı.

İstanbul Park Pisti'nin işletmesi Intercity şirket tarafından yürütülüyordu.

BOŞ BİR ŞEKİLDE TESLİM EDECEK

İstanbul Park'ın işletme süresinin 18 Temmuz 2023 tarihinde sona erdiğine dikkat çeken Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün tahliye sürecinin 24 Temmuz 2023 tarihinde başlattığı öğrenildi.

SÖZCÜ’nün edindiği belgeye göre, yüklenici firma FİYAŞ’tan taşınmazı tahliye ederek boş bir şekilde Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmesi istendi.

FİYAŞ’ın ise 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle taşınmazı tahliye sürecine kadar olan kullanım bedelini de ödeyerek boş bir şekilde teslim edeceğini bildirdiği belirtildi.

İstanbul Park’ın tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından pist için 2024 yılında yeni bir ihale düzenleneceği öğrenildi.

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