İstanbul’un eylül ayı zam şampiyonu belli oldu
Eylül ayında İstanbul'da fiyatı en çok artan ürünler açıklandı. İTO verilerine göre, eylül ayında en çok zamlanan ürün yüzde 98,94 ile defter oldu.
İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2023 Eylül'de İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı.
İstanbul’da eylülde fiyatı önceki aya göre en çok artan ürün yüzde 98,94 ile defter olurken, düşüşte başı yüzde 16,46 ile erik çekti.
242 ÜRÜNDEN 166’SI ZAMLANDI
Buna göre İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 166’sının perakende fiyatı artarken, 15 ürünün fiyatı düştü, 61 üründe ise değişim gözlenmedi.
Eylülde önceki aya göre “Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamaları Grubu”nda yer alan defter yüzde 98,94 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.
Defteri yüzde 94,72 ile okul çantası, yüzde 83,94 ile mahkeme ve avukatlık ücreti, yüzde 79,38 ile okul kıyafetleri, yüzde 67,46 ile kurs ve özel ders ücretleri, yüzde 55,60 ile eşofman, yüzde 48,70 ile çocuk ayakkabısı izledi.
FİYATI DÜŞEN ÜRÜNLER
Eylülde önceki aya göre fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 16,46 ile “Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler Alt Grubu”nda yer alan erik oldu.
Eriği 14,63 ile sivri biber, yüzde 8,36 ile taze fasulye, yüzde 7,08 ile soğan, yüzde 6,98 ile yaş üzüm, yüzde 5 ile havlu, yüzde 4,76 ile elbise takip etti. (AA)