İşte Türkiye’de mezunları en çok kazanan ve istihdam edilen bölümler

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı yüzde 71,7 olurken lisans mezunlarında ortalama iş bulma süresi ortalama 13,9 ay oldu. İşte en çok iş bulabilen ve en çok kazandıran bölümler...

Sozcu.com.tr

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TÜİK bugün 2022 yılına ait Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri'ni açıkladı. Buna göre lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2021 yılında yüzde 71,1 iken, bu oran 2022 yılında yüzde 71,7 olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunları için kayıtlı istihdam oranı ise 2021 yılında yüzde 63,0 iken bu oran 2022 yılında yüzde 64,9 olarak hesaplandı.

EN YÜKSEK KAYITLI İSTİHDAM ORANI SAĞLIK VE REFAHTA

Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması: Eğitim ve Öğretim Alanları 2013 (ISCED-F, 2013)’e göre lisans seviyesinde kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; sağlık ve refah (yüzde 82,8), mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 78,4), eğitim (yüzde 78,1), bilişim ve iletişim teknolojileri (yüzde 76,2) ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik (yüzde 71,8) oldu.

Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler özel eğitim öğretmenliği (yüzde 96,0), tıp (yüzde 94,3), elektrik öğretmenliği (yüzde 91,3), elektronik öğretmenliği (yüzde 90,6) ile otomotiv öğretmenliği (yüzde 90,1) oldu.

Ön lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler polis meslek eğitimi (yüzde 91,6), elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı (yüzde 87,2), kaynak teknolojisi (yüzde 81,9), metalurji (yüzde 81,6) ile endüstriyel kalıpçılık (yüzde 81,5) oldu.

Ön lisans mezunlarının, Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması: Eğitim ve Öğretim Alanları 2013 (ISCED-F, 2013)’e göre kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş alan ise ; mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 73,0), bilişim ve iletişim teknolojileri (yüzde 67,5), doğa bilimleri, matematik ve istatistik (yüzde 67,4), hizmetler (yüzde 67,3) ile tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik (yüzde 67,1) olarak gerçekleşti.

LİSANSTA ORTALAMA İŞ BULMA SÜRESİ 13,9 AY

Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 2021 yılında 13,6 ay iken bu süre 2022 yılında 13,9 ay oldu. Ön lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi ise 2021 yılında 14,8 ay iken 2022 yılında 15,3 ay olarak hesaplandı.

Lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu bölümler; dil ve konuşma terapisi (2,4 ay), özel eğitim öğretmenliği (4,0 ay), tıp (4,2 ay), eczacılık (6,0 ay) ile ebelik (6,8 ay) oldu.

Lisans mezunları için ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı; sağlık ve refah (8,3 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (11,3 ay), eğitim (11,4 ay), bilişim ve iletişim teknolojileri (11,8 ay) ile hizmetler (13,0 ay) olarak gerçekleşti.

Ön lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu beş bölüm; polis meslek eğitimi (2,7 ay), optisyenlik (8,4 ay), aşçılık (10,4 ay), sivil havacılık kabin hizmetleri (11,4 ay) ile eczane hizmetleri (11,7 ay) oldu.

Ön lisans mezuniyet alanları göz önüne alındığında, ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı; hizmetler (13,0 ay), doğa bilimleri, matematik ve istatistik (13,2 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (13,9 ay), sağlık ve refah (14,7 ay) ile bilişim ve iletişim teknolojileri (15,8 ay) olarak gerçekleşti.

ORTALAMA EN YÜKSEK KAZANÇ PİLOTAJDA

Lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm sırasıyla; pilotaj, uçak mühendisliği, matematik mühendisliği, havacılık elektrik ve elektroniği, uçak bakım ve onarım oldu.

Ön lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm; polis meslek eğitimi, perakende satış ve mağaza yönetimi, uçak teknolojisi, marka iletişimi ile elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı oldu.

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