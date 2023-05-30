Kasa boşaldı, yeni vergiler bekleniyor

2022 yılında da yapılan ek bütçenin bir benzerinin kaçınılmaz olduğu ifade edilirken, faturanın ek vergiler ile vatandaşa kesileceği belirtiliyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Merkezi Yönetim Bütçesi, nisan ayında 132.5 milyar TL, yılın ilk 4 ayında ise 382.5 milyar TL açık verdi. 2023 yılının tamamında hedeflenen 629 milyar TL'lik bütçe açığının yüzde 60'ı sadece 4 ayda gerçekleşti. Deprem ve seçim harcamaları ile birlikte bu açığın daha da büyümesi bekleniyor. 2022 yılında da yapılan ek bütçenin bir benzerinin kaçınılmaz olduğu ifade edilirken, faturanın ek vergiler ile vatandaşa kesileceği belirtiliyor.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan SÖZCÜ Yazarı ve Vergi Uzmanı Nedim Türkmen, “Depremin yarattığı finansman ihtiyacını karşılamak için 17 bin Kurumlar Vergisi mükellefine getirilmiş olan ek vergiden yapılması düşünülen 70 milyar TL'lik tahsilatın, sorunun çözümüne etkisi olmayacağı için, yeni bir defaya mahsus ek vergiler gündeme gelecektir” dedi.

TEKRAR VERGİ ALINACAK

Görevine devam eden iktidarın, seçim ekonomisinin de etkisiyle verilen ciddi bütçe açığı nedeniyle ilk önce ek bütçe yapması gerekeceğini vurgulayan Türkmen, ek vergilerin ekim ayında Meclis açılınca gündeme geleceğini öngördüğünü kaydetti. Türkmen, “Bu vergiler; Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin 2022 yılı beyanlarının belirli bir oranı kadar tekrar vergi ödemeleri, araç sahipleri için ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ve ek Emlak Vergisi olarak getirilecektir” diye konuştu.

Temmuzda vergi artışları başlar

Cumhurbaşkanı Kararı ile temmuz ayından itibaren vergi artışlarının başlayacağını ifade eden Nedim Türkmen, pek çok kalemde bunların görüleceğini dile getirdi. Katma Değer Vergisi ve özellikle Özel Tüketim Vergisi'nde oran artışlarına gidileceğini belirten Türkmen, “Alkol, sigara ve akaryakıtta Özel Tüketim Vergisi artışları ve Özel İletişim Vergisi'nde de oran artışları ilk planda yapılacaktır. Bütün bu artışlara rağmen; bütçe açığının yılın sonunda yine çok yüksek bir rakam olarak gerçekleşeceğini söylememiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.