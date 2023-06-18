Kemeri geçtik, boğazımız sıkılacak

Yoksul hiç olmazsa ekmek yiyebilsin diye fırıncılara sağlanan ucuz un desteğine son verildi. Ekmek zammı kaçınılmaz hale geldi. 5 liralık ekmek 8 liraya çıkabilir.

Erdoğan SÜZER

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Yeni ekonomi yönetiminin ilk kemer sıkma adımı ucuz ekmeği vurdu. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yoksul ekmek yiyebilsin diye uygulanan ucuz un desteğine seçimlerin hemen ardından son verdi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, desteğin kaldırılmasıyla birlikte 50 kilogramlık bir çuval ekmeklik unun fiyatının 350 liradan 500-550 lira bandına yükseldiğini bildirdi. Balcı, un fiyatlarının yanı sıra temmuzda zamlanacak asgari ücretle birlikte ekmek maliyetinin daha da artacağını, ekmek zammı için önümüzdeki günlerde odaların resmi başvuru yapacağını söyledi.

ZAM 3 LİRAYI BULUR

Tohum Platformu Kurucusu Mine Ataman, desteğe devam edilmemesi halinde 5 liraya satılan 200 gram ekmeğin 8 liraya çıkabileceğini açıkladı. 2021 sonunda doların aşırı yükselmesi, akaryakıt fiyatlarının 3 katına çıkması, doğalgaz ve elektrik zamları ile buğday fiyatlarının tavan yapması üzerine ekmekte olağanüstü zam baskısı oluşmuş, ekmeği ucuzlatmak için Hazine üzerinden fırıncılara ucuz un desteği sağlanmaya başlamıştı. Bu destek sayesinde TMO 7.5 liralık 1 kilo buğdayı un fabrikalarına 4.5 liradan verdi. Fabrikalar da 500-550 liralık 1 çuval unu fırınlara 325-360 liradan sattı. Böylece ekmek fiyatlarının 5 lira civarında kalması devlet desteğiyle sağlanabildi.

31 MAYIS'TA BİTTİ

Ancak ucuz un desteği, seçimlerden hemen sonra, 31 Mayıs itibarıyla sona erdi. Yeni ekonomi yönetimi, Hazine'ye önemli yük getiren desteğe devam konusunda şu ana kadar herhangi bir adım atmadı. Federasyon Başkanı Balcı, “Un desteği yine olur mu, olmaz mı bilemiyoruz. Yeni ekonomi yönetiminin vereceği karara göre ekmek fiyatında önümüzü görebileceğiz” dedi.

Unculara göre zam gerekmez

Fırıncılar ekmeğe yüzde 50 ile 60 arasında zam beklerken Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Haluk Tezcan, 5 liralık ekmeğin içindeki unun maliyetinin 2 lirayı geçmeyeceğini, bu nedenle desteğin kesilmesinin ekmekte çok büyük zam baskısına yol açmayacağını ileri sürdü. 325 liraya sattıkları un fiyatının desteğin kesilmesiyle ortalama 480 liraya çıktığını belirten Tezcan, ekmek üretiminde işçilik, nakliye, kira ve enerji maliyetlerinin undan çok daha fazla etki ettiğini, ekmeğe un kaynaklı yüksek bir zam olmayabileceğini söyledi.