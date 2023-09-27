Küresel ticarette son üç yılın en hızlı düşüşü gerçekleşti

Küresel ticaret temmuz ayında neredeyse üç yılın en hızlı düşüşünü kaydetti. Temmuzdaki yıllık düşüş yüzde 3,2 oldu. Yüksek enflasyon, faiz artışları ve hizmet harcamaları talepte düşüşe neden oldu.

Sozcu.com.tr

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Mal ihracatına olan talep, yüksek enflasyon, oran artışları ve hizmet harcamaları nedeniyle zayıflıyor. Küresel ticaret hacmi temmuz ayında neredeyse üç yılın en hızlı düşüşünü kaydetti.

Ticaret hacimleri temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 düştü. Bu, Ağustos 2020’deki corona virüs pandemisinin ilk aylarından bu yana en sert düşüş oldu.

DEV EKONOMİLERDE ZAYIFLAMA SÜRÜYOR

Hollanda Ekonomi Politikası Analiz Bürosu (CPB) tarafından yayınlanan World Trade Monitor verilerine göre, düşüş hazirandaki yüzde 2,4’lük daralmanın ardından geldi ve bu rakam küresel büyümenin yavaşladığına dair kanıtlara katkıda bulundu.

Pandemi sırasında patlama yaşayan küresel mal ihracatına yönelik talep, yüksek enflasyon, dünya merkez bankalarının 2022’de faizleri artırması gibi sebepler nedeniyle zayıfladı.

Dünyanın en büyük mal ihracatçısı olan Çin’de yıllık yüzde 1,5 düşüş olurken Euro bölgesinde yüzde 2,5, ABD yüzde 0,6 daralma gerçekleşti.

KÜRESEL TİCARET ÜZERİNDE BASKI SÜRECEK

Faizlerin önümüzdeki aylarda daha fazla artması beklenmese de, temel fiyat baskılarının kontrol altına alındığına dair daha fazla kanıt ortaya çıkana kadar merkez bankalarının borçlanma maliyetlerini düşürmesi pek mümkün görünmüyor.

Analistler ise kredi genişlemesinin gerçekleşmeyecek olmasının ihracat üzerinde baskı yaratmaya devam edeceğine inanıyor.

Capital Economics danışmanlık şirketinin ekonomisti Ariane Curtis, “Belirli mallara olan talep üzerinde muhtemelen daha fazla ağırlık oluşturacak yüksek faiz oranlarının gecikmeli etkisiyle, küresel ticaretin dip noktasına ulaşması birkaç ay sürebilir” dedi.

Finansal hizmetler firması Jefferies’de ekonomisti Mohit Kumar, ticaretin büyük olasılıkla küresel ekonomik büyümedeki eğilimi takip edeceğini söyledi. Kumar, “önümüzdeki çeyreklerde her büyük ekonomide bir yavaşlama” öngörüsünde bulundu.