Manisa’da sezonun ilk kirazı kilogramı 800 liradan satıldı

Türkiye'nin erkenci kiraz üretim bölgelerinden Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sezonun ilk ürünü, açık artırmada kilogramı 800 liradan alıcı buldu.

İlker KILIÇASLAN

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Manisa'da, kırmızı altın olarak nitelendirilen erkenci kirazın ilk hasadı, Sancaklıbozköy Mahallesi'nde yapıldı. Hava sıcaklıklarındaki artışla birlikte dallardaki kirazlar kırmızıya döndü.

Böylelikle ülkede ilk erkenci kirazı üreten çiftçiler de ürünün bereketini yaşadı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber kiraz bahçelerine giren tarım işçileri dallardaki kırmızı rengiyle olgunlaşan kirazları toplamaya başladı.

İlk hasat, kiraz üreticileri Yavuz Tun'un bahçesinde gerçekleştirildi. Bu yıl verimin iyi olduğunu dile getiren çiftçiler, hasattan umutlu olduklarını söylerken, yaklaşık 40 gün sürecek olan kirazlar başta Rusya olmak üzere Avrupa ve iç pazardaki yerini alacak.

“KUZEY YARIM KÜRENİN İLK KİRAZINI ÇIKARTIYORUZ”

İlk kiraz hasadında yer alan Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk yaptığı açıklamada, Manisa'nın kiraz yetiştirme alanı olarak Türkiye'de 2'nci sırada yer aldığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Manisa kirazda önemli bir merkez. En önemli özelliği Türkiye'nin ve kuzey yarım kürenin ilk kirazını çıkartıyor olması. Üretim anlamında ise 48 bin 832 tonla Türkiye'de 4.'ncü sırada gelen bir iliz. Erkenci kiraz yapmasıyla ülkemize ihracat anlamında önemli bir döviz girdisi sağlıyor. İhracatta Avrupa Birliği ülkelerinden Rusya'ya, Dubai Katar'dan, Çin ve Güney Kore'ye kadar ihracat yaptığımız ülkeler bulunmakta.”

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak yaptığı açıklamada, bu yılki hedeflerinin 200 milyon dolarlık 80 bin ton kiraz ihracatı yapmak olduğunu dile getirdi.

AÇIK ARTIRMAYLA SATILDI

İlk hasatta yaklaşık 120 kilogram kiraz toplandı. Kirazlar toplanmasının ardından kiraz pazarına getirilip açık artırma usulü satışa sunuldu. Sezonun ilk kirazı için Şehzadeler ilçesi Sancaklıbozköy Mahallesi kiraz pazarında tören düzenlendi.

Törende Manisa’da hasat edilen sezonun ilk kirazı, sembolik olarak kilosu 800 TL’den alıcı buldu. Üretici Yavuz Tun tarafından satışa çıkarılan kiraz Hüseyin Çimen tarafından satın alındı. Satışı gerçekleştirilen ilk ürünün ise İstanbul ve Ankara’ya gideceği öğrenildi.

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