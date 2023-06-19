Memur maaş zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca memur maaş zammı için temmuz ayını beklerken Memur-Sen, en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılıp üzerine yüzde 6+9 zam verilmesini istiyor. Bu durumda en düşük memur maaşı 25 bin 300 lira olacak. Haziran enflasyonu yüzde 1 ya da 2 çıkarsa temmuzda memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı dahil yüzde 14-15, diğer emeklilere yüzde 16-17 aralığında zam yapılacak.

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İlki ocak ayında yapılan emekli ve memur maaş zammı ikinci kez Temmuz ayında yapılacak. Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirleniyor, buna göre memur ve emekli maaş zammı veriliyor. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise ilk 5 ayda yüzde 15.26 olarak gerçekleşti.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilk 5 aylık tüketici enflasyonu da milyonlarca emekli ile memurların enflasyon farkı ile 6 aylık zam oranını büyük ölçüde ortaya çıkardı.

Haziranda TÜFE'nin yüzde 1 veya yüzde 2 gerçekleşmesi ve ilave refah payı verilmemesi halinde memur ve memur emeklilerine yüzde 14.25-15.38, diğer emeklilere de yüzde 16.41-17.56 oranlarında zam yapılacak.

YILIN BAŞINDA YÜZDE 30 ZAM YAPILMIŞTI

Yılın başında memur ve memur emeklilerine yüzde 8 toplu sözleşme zammı, 8.48 puan enflasyon farkı ve 13.52 puan da refah payı olmak üzere toplam yüzde 30 zam yapılmıştı.

Eski SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı da 14.6 puan refah payıyla birlikte yine yüzde 30 olmuştu.

Temmuz ayında memur ve emeklilerine yüzde 6 toplu sözleşme zammının yanı sıra haziran enflasyonu yüzde 1 çıkarsa yüzde 7.79'luk enflasyon farkı dahil yüzde 14.25 zam; yüzde 2 çıkarsa yüzde 8.85 enflasyon farkı dahil toplam yüzde 15.38 zam yapılacak.

Bu durumda en düşük memur emekli aylığı 7 bin 782 liradan en fazla 9 bin 14 liraya çıkacak.

YÜZDE 20'LERE ÇIKABİLİRDİ

Eski SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık gerçekleşen enflasyon kadar zam alacağı için haziran TÜFE'nin yüzde 1 ya da 2 çıkması durumunda zam oranı yüzde 16.41-17.56 seviyelerinde olacak.

İlave artış yapılmazsa halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı en fazla 8 bin 817 lirayı görecek.

Seçim öncesi verilen ücretsiz doğalgaz müjdesi enflasyona sıfır olarak yansıtılıp TÜFE aşağı çekilmemiş olsaydı 6 aylık zam oranları yüzde 20'ler civarında gerçekleşebilecekti.

MEMUR SEN 6+9 ZAM İSTİYOR

Memur-Sen Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, en düşük memur maaşının temmuzda önce 22 bine, toplu sözleşme zamlarıyla da 25 bin 300 liraya yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Tonbul, memura yapılacak her 100 liralık zammın aylık bağlama oranına göre 65 ile 90 lirasının memur emeklilerine de yansıtılacağını bildirdi. Tonbul, halen 10 bin 463 lira olan en düşük dereceli bekar bir memur maaşının temmuzda önce 22 bin liraya çıkarılacağını söyledi. Böylece iyileştirme zammı yüzde 108 olacak. Tonbul, 22 bin liraya, temmuz-aralık dönemi için yüzde 6 toplu sözleşme zammı ve yüzde 9 civarında enflasyon farkı ilave edileceğini, böylece en düşük memur maaşının 1 Temmuz’da 25 bin 300 liraya çıkacağını belirtti. Tüm bu zamlarla memurun maaşı temmuzda toplam olarak yüzde 141.8 artacak.