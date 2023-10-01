Merkel’in danışmanından Rus gazı itirafı

Merkel'in eski başdanışmanı Lars-Hendrik Röller, kendi dönemlerinde uygulanan politikaların Almanya'yı Rus gazına bağımlı hale getirdiğini itiraf etti.

Sozcu.com.tr

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Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ekonomi başdanışmanı, politikalarının Almanya’yı Rus gazına aşırı bağımlı hale getirdiğini ve geriye dönüp bakıldığında ülkenin enerji arzını çeşitlendirmek için çok daha fazlasının yapılması gerektiğini kabul etti.

Financial Times’a konuşan Lars-Hendrik Röller “Şu anda bildiğimizi o zaman bilseydik, elbette farklı davranırdık” dedi. Röller, o dönemde bol ve ucuz Rus enerjisi ihracatının Alman ekonomisine büyük bir destek sağlayarak 10 yıl üst üste büyümeye yardımcı olduğunu belirtti.

‘BAŞKA TÜRLÜ BU KADAR BÜYÜYEMEZDİK’

Röller, “Rus gazı son 10-15 yıllık bir süre boyunca, başka türlü sahip olamayacağımız güçlü büyüme oranları elde etmemize yardımcı oldu. Aksi takdirde mümkün olmayacak şeylerdi” dedi.

Röller ayrıca 2005-2021 yılları arasında şansölye olarak görev yapan Merkel’in nükleer enerjiden vazgeçme kararının ardından Rus gazına büyük yatırım yapmaktan başka seçeneği olmadığında ısrar etti.

Röller, “Bunun doğru olup olmadığını tartışabilirsiniz, ancak o dönemde toplumdaki fikir birliği buydu” dedi.

‘RUS GAZINA BAĞIMLI HALE GELDİK’

Röller ayrıca, “Fakat sonuç şu ki, sonunda Rus gazına oldukça bağımlı hale geldik; bu bir gerçek” diye konuştu.

Rusya, Şubat 2022’de Ukrayna savaşına başladığında, Almanya’nın gaz ithalatının yüzde 55’ini tedarik ediyordu.

Savaşın başlangıcından bu yana Olaf Scholz hükümeti, Almanya’yı Rus gazından vazgeçirdi, birkaç LNG terminali inşa etti ve yenilenebilir enerji kapasitesini genişletmek için harekete geçti.