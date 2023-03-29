Önce temel at sonra ihaleye çık

Hatay’daki devlet hastanelerine ilişkin ihale sürecinin Cumhurbaşkanı’nın temel atma töreninden üç gün sonra gerçekleştiği ortaya çıktı.

Deniz AYHAN

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart Cuma günü Hatay'da devlet hastanelerinin temelini attı. Erdoğan'ın övgüler yağdırdığı temel atma işleminin‘ göstermelik' olduğu anlaşıldı. Küçük bir alana dökülen beton ve malzemeler iş makineleriyle kaldırılıp götürüldü. Hastaneler için henüz ihaleye bile çıkılmadığı, ihale sürecinin temel atma töreninden 3 gün sonra gerçekleştiği ortaya çıktı. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, “İktidar, seçim öncesi ihalesini bile yapmadığı hastanelerin göstermelik temellerini attı. Projeler vatandaşın gözünü boyama amaçlı. Vatandaşı kandırmaktan utanmıyorlar” dedi.

İHALE TARİHİ 27 MART

Kamu İhale Bülteni'nde yer alan bilgilere göre Erdoğan'ın 24 Mart'ta temelini attığı Hatay Erzin'deki 50 yataklı acil durum hastanesi yapım işi ihalesi 27 Mart 2023'te düzenlendi. Pazarlık usulüyle davet etme yöntemiyle yapılan ihalede en düşük teklifi veren YDA İnşaat Şirketi oldu. YDA, 425 milyon 410 bin TL teklif etti. Erdoğan, 24 Mart'ta Hatay İskenderun'da 600 yataklı devlet hastanesinin temelini de attı. İskenderun Devlet Hastanesi için de ihale, temel atma töreninden 3 gün sonra 27 Mart 2023'te gerçekleşti. İhale yine pazarlık usulüyle firmalar davet edilerek yapıldı. İhaleye en uygun teklifi 2 milyar 289 milyon 966 bin TL bedelle Akfen İnşaat-Dost İnşaat ortaklığı kazandı. İki hastane ihalesini kazanan YDA İnşaat Şirketi ile Akfen İnşaat, AKP döneminde kamudan milyarlarca TL'lik ihale alan ve son dönemde en çok ihale alanlar arasında olan şirketler.

‘İhalelerin hangi şirkete gideceği bile belli'

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Yandaş kanallarda kameraların kadrajına sığdırdıkları küçücük alanlara attıkları temelleri, canlı yayın bittikten hemen sonra kaldırdılar. İhalelerin hangi şirkete gideceği bile belli. Yalan, dolan üzerine kurulu bu iktidar 15 Mayıs sabahı son bulacak. Depremzedeler için yapacağımız konutları tek bir kuruş almadan teslim edeceğiz” dedi.

Temel böyle atılmıştı

Cumhurbaşkanı, 24 Mart Cuma günü temel atma çalışmalarının yapıldığı bölgelere telekonferansla bağlanmıştı. Erdoğan, canlı bağlantıyla hastanelerin temel atma törenini gerçekleştirirken, kameralar yakın planda beton dökme görüntülerine de yer vermişti. Ancak, hastane temelinin atılmadığı, törende çimento dökülen yerin çok ufak bir alan olduğu ve etrafında herhangi bir inşaat çalışması yapılmadığı ortaya çıkmıştı.