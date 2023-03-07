Ormanlar imara açılıyor

AKP, İstanbul’un akciğeri olan ormanlar başta olmak üzere yapılaşma izni verilmeyen tüm özel ormanların imara açılması için yasa teklifi sundu.

Erdoğan SÜZER

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Seçimi kazanabilmek için devlete borcunu ödemeyen milyonlarca kişiye af getiren, ‘asla olmaz' dediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesini çıkaran iktidar şimdi de başta İstanbul olmak üzere şehir içinde ya da kenarlarında bulunan özel ormanların imara açılması için TBMM'ye yasa teklifi verdi. AKP milletvekillerinin TBMM kapanmadan apar topar getirdiği teklifinin yasalaşması halinde başta İstanbul'un Polonezköy, Sarıyer ve Beykoz ormanları olmak üzere imara açılmasına izin verilmeyen özel statüdeki ormanlar kesilerek betona dönüştürülebilecek. Yasa teklifiyle ayrıca ormanda kesilecek ağaçları damgalama yetkisi ilk kez özel şirketlere verilecek. Ormandan izin verilenin yüzde 10 üzerinde ağaç çıkarılmasına da parası alınarak göz yumulacak.

BÖL-PARÇALA YÖNTEMİ

Yasa teklifiyle, özel statüdeki ormanlar ‘böl parçala' yöntemiyle imara ve betonlaşmaya açılacak. Düzenlemeye göre, Osmanlı döneminden bu yana miras ve satış yoluyla sahipliği değişen ancak devlet ormanları gibi koruma altında bulunan özel ormanlar, 3 hektarın altına düşürülerek orman alanı dışına çıkarılacak. Mevcut yasaya göre küçük parçalar halinde dahi olsa bu ormanlar bir bütün sayıldığı için imar izni verilmiyor. Anayasa'ya aykırı olduğu belirtilen bu yöntemle örneğin 30 hektarlık ormanlar 11'e bölünecek ve 3 hektarın altına düşürülecek.

AVM, REZİDANS, KONUT

Böylece başta İstanbul'un nefes alanları olan ormanlar olmak üzere ülke genelinde 15 bin kişinin elinde görünen 25 bin 400 hektarlık orman kesilerek üzerine AVM'ler, rezidanslar, konutlar, iş merkezleri kurulacak.

Damgayı da özelleştiriyorlar

İstanbul Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Doğan Kantarcı, yasa teklifiyle orman talanının yanı sıra yanan ormanların imara açılması, ormandan yüzde 10 fazla adı altında kaçak ağaç çıkarılması ve kesilecek ağaçların damgalanma işinin özelleştirilmesi gibi dizi Anayasa'ya aykırı değişiklik öngörüldüğünü söyledi. Prof. Kantarcı, yanan ormanların 2B adı altında imara açılacağı uyarısında bulunurken kesilecek ağaçların damgalanma işinin özel şirketlere verilemeyeceğine dikkat çekti.