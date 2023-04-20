Seçim öncesi bedava doğalgaz

Zonguldak Filyos'ta Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki 1 ay boyunca konutlarımızda ısınma dâhil tüm doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak Filyos’ta Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

“GÜNDE 40 MİLYON METRE KÜP GAZ ÇIKARTACAĞIZ”

“İkinci bayramımız ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır” diyen Erdoğan, “Dünyanın diğer yerlerinde 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini biz bu tempoyla 3 yılın altına indirdik. Sakarya Sahası’ndan ilk etapta günde 10 milyon metreküp, açacağımız yeni kuyularla birlikte ilerleyen süreçte günde 40 milyon metre küp gaz çıkartacağız. Yaklaşık 10 bin personelin ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışmasıyla ortaya çıkan bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir.” şeklinde konuştu.

“1 AY BOYUNCA DOĞALGAZ TÜKETİMİNDEN ÜCRET ALMAYACAĞIZ”

Erdoğan, açıklamasının devamında “Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. Ayrıca önümüzdeki 1 ay boyunca konutlarımızda ısınma dâhil tüm doğalgaz tüketiminden de ücret almayacağız” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir İbadethane, cemevi, doğal gaz fiyatında indirim