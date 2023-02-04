Seçim öncesi EYT’liden 44 milyar lira geliyor

EYT için borçlanma hakkını kullanan 1.1 milyon vatandaş 4 günde 44 milyar lira borçlandı. Borç en geç bir ay içinde kasaya gireceği için Hazine seçim öncesi devasa kaynağa kavuşacak.

Erdoğan SÜZER

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Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yıllarca kulak tıkayan iktidar, hazırladığı EYT düzenlemesiyle seçim öncesinde 2 avantaj birden yakaladı. Düzenlemeyle EYT'lilerin bir bölümünün oyunu almayı hedefleyen iktidar, emeklilik umuduyla geçmiş dönem borçlanması yapan 1.1 milyon çalışandan da 44 milyar lira para toplayıp seçim öncesi büyük bir nakit kaynağa kavuşacak.

EYT yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında soruları yanıtlayan AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, EYT'den yararlanmak için prim gün şartını tutturamayan hak sahiplerinin borçlanma yoluyla emeklilik hakkına kavuşabildiğini, bu kapsamda 1.1 milyon kişinin borçlanmaya gittiğini söyledi. Kadınların 3 çocuğa kadar ve her bir çocuk için 2 yıl olmak üzere toplam 6 yıl, erkeklerin ise askerlikte geçen süreyi borçlanabildiğine işaret eden Elitaş, 28-31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki 4 gün içinde 1 milyon 100 bin kişinin 44 milyar lira borçlandığını, paraların henüz hesaba yatırılmadığını bildirdi. Prim gün şartını tamamlayabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) borçlananların bu paraları en geç şubat ayı sonuna kadar ödemeleri gerekiyor.

5 EYT'LİDEN 1'İ KADIN

Elitaş'ın verdiği bilgilere göre, EYT kapsamında olup bu yıl emekliliğe hak kazanacak 2 milyon 246 bin kişiden, 1 milyon 768 binini erkek, 478 binini kadın çalışanlar oluşturuyor. Bu da her 5 EYT'liden yaklaşık 1'inin kadın 4'ünün erkek olduğunu gösteriyor. Elitaş, 4A kapsamında (eski SSK) 279 bin 261 kadın, 1 milyon 382 bin erkek; 4B kapsamında (eski Bağ-Kur) 10 bin 645 kadın, 77 bin 981 erkek; 4C (eski Emekli Sandığı) kapsamında kamuda çalışanların da 187 bin 933 kadın, 308 bin 218'inin erkek olduğu bilgisini verdi.

Çırak, stajyer ve depremzedeler kaldı

EYT düzenlemesinin Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında CHP, HDP ve İYİ Parti'den çırak, stajyer ve depremzedelerin kapsama alınması yönünde çok sayıda önerge verildi. Ancak bu önergeler AKP ve MHP'li üyelerin oy çokluğuyla reddedildi. Emekli olup aynı işyerinde çalışmaya devam edecekler için işverene sağlanacak 5 puanlık destek primindeki 10 günlük süre şartının 1 aya uzatılması yönündeki talebin de TBMM'de Genel Kurul aşamasında değerlendirileceği ifade edildi.