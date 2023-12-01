TOGG zam geldi: TOGG fiyat ne kadar?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen elektrikli araçlar için bir zam daha geldi. Togg’un T10X V1 RWD Standart Menzil model aracının fiyatı, yüzde 16,5 zamla 1 milyon 227 bin 500 TL’den 1 milyon 430 bin TL’ye yükseldi.

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Standart boyut

Açılımı “Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu” olan TOGG için bugün bir zam daha geldi.

TOGG FİYAT NE KADAR OLDU?

Togg'un T10X V1 RWD Standart Menzil model aracının fiyatı, yüzde 16,5 zamla 1 milyon 227 bin 500 TL'den 1 milyon 430 bin TL'ye yükseldi.

T10X V2 RWD Standart Menzil model aracın fiyatı da yüzde 16,6 zamla 1 milyon 329 bin 500 TL'den 1 milyon 550 bin TL'ye yükseldi.

T10X V2 RWD Uzun Menzil model aracın fiyatı da yüzde 16,4 zamla 1 milyon 563 bin 500 TL'den 1 milyon 820 bin TL'ye yükseldi.

Togg'a 5 Temmuz'da yüzde 27'lik ilk zam yapılmış, 10 Temmuz'da ise KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye yükselmesi kaynaklı ikinci zam gelmişti.