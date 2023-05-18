TRT ve MİT emeklisi 3600 şoku yaşıyor

TRT ve MİT’te çalışan binlerce emeklinin maaşı 3600 ek göstergeyle önce yükseldi, daha sonra ‘pardon yanlış oldu’ denilip ek ödemeler maaşlarından kesildi.

Erdoğan SÜZER

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İktidarın seçim müjdesi diye açıkladığı 3600 ek gösterge düzenlemesi TRT ve MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) emeklileri için kabusa dönüştü. Bu iki kurumdan emekli olan binlerce vatandaşın önce emekli aylığı yükseltildi. Ancak bu kurumların 3600 kapsamı dışında kaldıkları sonradan fark edildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilere, “Pardon, sizlere yanlışlıkla fazladan maaş ödemişiz” deyip yazı gönderdi. Şimdi binlerce emeklinin maaşında yüzde 25 oranında kesinti başladı.

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri başta olmak üzere bazı memur ve emeklilerin ek göstergesi yılbaşından itibaren 3600'e çıkartılırken, diğer memurların ek göstergesi de 600 puan artırılmıştı. Düzenlemeye TRT ve MİT'in de dahil olduğu sanılıyordu. SGK bu kurumlardan emekli olmuş binlerce kişinin emekli aylıklarını 3600 ek gösterge şartlarını dikkate alarak yılbaşında yükseltti. Maaşları yükselen emekliler diğer kurumlarda çalışan ve aynı şartları taşıyan diğer emekliler gibi sevindi.

Ancak TRT ve MİT'in bu düzenlemeye dahil olmadıkları ilerleyen günlerde geç de olsa anlaşıldı. Bu iki kuruma Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen ek gösterge cetvellerine göre işlem yapılacağı bilgisi verildi.

SIKINTI YAŞANIYOR

Ancak SGK her iki kurum emeklilerine de kapsamdaymış gibi zamlı emekli aylığı ödediği için ortalık karıştı. Hatasını fark eden SGK binlerce emekliye mektup yazarak fazla ödemenin emekli aylıklarından kesileceğini bildirdi. Aylığı kesilen emekliler isyan etti. Düzenlemedeki açıklık nedeniyle TRT ve MİT'te çalışan ve EYT kapsamında emekliliği düşünen çok sayıda personelin de sıkıntı yaşadığı ifade edildi.

‘Müstahak değilsiniz' denilip mektup yazıldı

SGK, emekli aylığında kesinti başlattığı emeklilere gönderdiği resmi yazıda, “Kanun uyarınca ek gösterge artışına müstahak olmadığınız halde ek göstergenizde artış yapıldığı ve tarafınıza 15 Ocak 2023 ile 31 Mart 2023 tarihleri arasında … TL fazla ödeme yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu tutar adınıza borç çıkarılarak ödenen aylıklarınızdan yüzde 25 oranında kesinti yapılarak tahsil edilecektir, bilginize sunulur” denildi.