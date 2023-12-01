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Türkiye’nin Sudan’daki tarım şirketi için tasfiye kararı

Hükümetin Sudan'da kurduğu tarım şirketi olan Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketinin tasfiyesine karar verildi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 08:53 - 01 Aralık 2023 Güncellenme:
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Türkiye’nin Sudan’daki tarım şirketi için tasfiye kararı

Resmi Gazete’de bugün dikkat çeken bir Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) bağlı ortaklığı olan Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketinin tasfiyesine karar verildi.

Buna göre, tasfiye işlemleri ilgili mevzuat kapsamında yürütülerek ortaklık payından kaynaklı tüm hak ve yükümlülükler TİGEM’e devredilecek.

Şirketin 14 Temmuz 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile ihdas edilen kadro ve pozisyonları iptal edildi.

Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 13 Ağustos 2021 tarihinde “Sudan’da ilk etapta 100 bin hektar yani 1 milyon dönüm tarım arazisi ülkemiz tarafından işlenmeye tahsis edilmiştir” demişti.

Hükümetin Sudan’da tarım arazisi işletmesi kararı muhalefetin tepkisine neden olmuştu.

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