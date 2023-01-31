Türkiye’ye 2022’de 44,5 milyon yabancı turist geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2022 Ocak-Aralık döneminde ülkeye gelen yabancı turistlerin sayısı 44 milyon 564 bin 395 oldu. Savaşın etkisiyle Türkiye'ye gelen Ukraynalı turist sayısı bir yılda 2 milyondan 675 bine geriledi. Suudiler ise 2022'de Türkiye'ye adeta akın etti. İşte detaylar...

Sozcu.com.tr

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Kültür ve Turizm Bakanlığı 2022 Aralık ayına ilişkin Sınır İstatistiklerini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan geçici verilere göre; 2022 Aralık’ta Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,79 oranında bir artış göstererek 2 milyon 399 bin 441 kişiye çıktı.

2022 Ocak-Aralık döneminde ülkeye gelen yabancı turistlerin sayısı 44 milyon 564 bin 395 oldu. Bu rakam, pandemi öncesi dönem olan 2019’un gerisinde kaldı.

2019 Ocak-Aralık döneminde Türkiye’ye 45 milyon 58 bin 286 yabancı ziyaretçi gelmişti.

2022’DE EN ÇOK ALMANLAR GELDİ

2022 Aralık’ta Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise Rusya yüzde 11,98 (287 bin 413) ile birinci, Bulgaristan yüzde 10,86 (260 bin 676) ile ikinci, Almanya yüzde 8,24 (197 bin 809) ile üçüncü sırada yer aldı.

Almanya’yı İran ve Gürcistan takip etti.

2022 Ocak-Aralık döneminde ise Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Almanya yüzde 12,74 (5,6 milyon) ile birinci, Rusya yüzde 11,74 (5,2 milyon) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) yüzde 7,56 (3,3 milyon) ile üçüncü sırada yer aldı.

İngiltere’yi Bulgaristan ve İran izledi.

51,3 MİLYON ZİYARETÇİ

2022’de Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin sayısı, 2021’e göre yüzde 71,07 artarak ile 51 milyon 387 bin 513’ye çıktı.

2022 Ocak-Aralık döneminde Türkiye’ye gelen yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin sayısı, 2021’in aynı dönemine göre yüzde 28,09 artarak 6 milyon 823 bin 118 kişiye yükseldi.

2022’DE TÜRKİYE’YE SUUDİ TURİST AKINI

Öte yandan veriler, Türkiye'ye 2022’de Suudi turist akını yaşandığını da ortaya koydu.

Türkiye’ye 2021 Aralık’ta 866 Suudi turist gelirken 2022 Aralık’ta bu sayı 37 bin 464’e yükseldi.

2021 Ocak-Aralık döneminde ülkeye gelen Suudi turistlerin sayısı 10 bin 83 iken, 2022 Ocak-Aralık döneminde 497 bin 914 kişiye fırladı.

Türkiye'ye uygulanan ambargonun kaldırılması, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın haziran ayında Ankara'ya resmi ziyarette bulunmasının ardından gelen turistlerin sayısı da artmaya başladı.

UKRAYNA SAVAŞININ TURİZM BİLANÇOSU NETLEŞTİ

Ayrıca bu veriler ile Ukrayna savaşının turizme olumsuz etkisi de ortaya çıkmış oldu. Türkiye, savaş nedeniyle en büyük turizm pazarlarından birini kaybetti.

2021’de Türkiye’ye 2 milyonu aşkın Ukraynalı turist gelmişken, 2022’de bu sayı yüzde 67,2 geriledi ve 675 bin 467’ye düştü.

2022’de Türkiye’ye gelen Rusların sayısı ise yüzde 11,4 artarak 5,2 milyona çıkabildi.

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