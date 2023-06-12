Vatandaş kredi kartına yüklendi

Borçla geçinmeye çalışan vatandaşın kredi kartı harcamaları her geçen gün artıyor. Enflasyon sarmalında alım gücü düşen ve geçimini sağlayamayan vatandaş, düşük faizli olması nedeniyle kredi kartlarına sarılıyor.

Deniz Bilici GÖÇMEN

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Yılın ilk 4 ayında kredi kartıyla yapılan işlem tutarı 1 trilyon 663 milyar 469 milyon 430 bin TL'ye ulaştı. İhtiyaç kredileri faizleri rekor kırınca vatandaş yüzde 1.36 faizli kredi kartlarına sığındı. Kredi kartıyla yapılan ödemeler nisanda ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 114 artarak 422.3 milyar liraya ulaştı. Seçimden sonra fiyatların artacağı beklentisiyle vatandaş ihtiyaçlarını zamlardan önce karşılama isteğiyle kartlı alışveriş harcamalarını artırdı.

HER YIL KATLANIYOR

2023 yılının ilk 4 ayında kredi kartıyla yapılan işlem adedi de 2 milyar 473 milyon adedi aşarken bunun yaklaşık 641.9 milyon adedi nisan ayında gerçekleşti. 2022 yılı ile kıyaslandığında, kredi kartı ile yapılan harcamalar bu yıl daha 4 ayda katlandı. 2022'nin ilk 4 ayında işlem adedi 2 milyar 20 milyon iken, bu yıl yüzde 22.43 artışla 2.5 milyara dayandı. Kredi kartı harcamaları ise geçen yılın ilk 4 ayına göre yüzde 124.2 artışla 1.6 trilyonu aştı. Bu yıl ilk 4 ayda yapılan kredi kartı harcamaları, 2021 yılının tamamında yapılan harcamaları ise şimdiden 141 milyar 93 milyon TL aştı.

En çok harcama market alışverişine

Bankalararası Kart Merkezi'nin yayınladığı verilere göre 2023'ün ilk 3 ayında kredi kartı ile yapılan harcamaların önemli kısmı market ve alışveriş merkezlerinde gerçekleşti. Ocak, şubat mart ayında diğer harcama gruplarına göre açık ara farkla yapılan market ve alışveriş merkezlerindeki kredi kartı harcamaları 200 milyar 59 milyon liraya ulaştı. Market harcamaları 77 milyar 118 milyon TL ile en çok mart ayında yapıldı. Bu harcama grubunu 35 milyar 119 milyon TL ile elektrik, elektronik eşya, bilgisayar grubu, 29 milyar 139 milyon TL ile hizmet sektörü takip etti.