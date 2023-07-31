Vatandaşın borcu 2.2 trilyonu aştı

Alım gücündeki hızlı erime vatandaşı yüksek faiz oranlarına rağmen borçlanmaktan alıkoymuyor. 1 yılda kredi kartlarına olan borçlardaki artış yüzde 182’yi geçti.

Sevgim Begüm YAVUZ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Enflasyondaki artış vatandaşı borç batağına sürüklüyor. Türk Lirası'nda devam eden değer kaybı serisi ile alım gücü düşen ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için tüketici kredisi ve kredi kartlarına sarılan vatandaşın toplam borcu geçen yıla göre yüzde 80'i aştı. Kredi kartlarına olan borçlardaki artış ise geçen yıla göre neredeyse 3 katına ulaştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 21 Temmuz haftasına ait verilerine göre tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarına olan toplam borç 2 trilyon 208 milyar 668 milyon liraya ulaştı. Tüketici kredilerindeki toplam borç 1 trilyon 401 milyar lirayı aşarken burada en çok payı 877 milyar 273 milyon lirayla ihtiyaç kredisi borcu oluşturdu.

FAİZ ORANLARI DURDURMADI

Düşük faizli olması nedeniyle vatandaşın son dönemde daha çok kullanmayı tercih ettiği bireysel kredi kartlarındaki toplam borç ise 807 milyar 273 milyon liraya çıktı. BDDK verilerine göre tüketici kredileri ile bireysel kredi kartlarına olan borç tutarının artışı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 82.94'e ulaştı. Yüksek faiz oranlarına rağmen ihtiyaç kredisi ile geçinmeye çalışan vatandaşın geçen yıldan bu yana bu kalemdeki borç miktarı yüzde 60.16 artış gösterdi. Konut kredilerindeki yıllık artış yüzde 26.12 olurken aynı dönemde taşıt kredilerindeki artış yüzde 237.77'ye ulaştı. Tüketici kredisine göre çok daha uygun faiz oranıyla vatandaşın daha çok kullanmayı tercih ettiği kredi kartı borcundaki toplam artış ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 182.2 arttı.

Takipteki borç 36 milyar TL

Bu yılın 21 Temmuz haftasında vatandaşın tüketici kredisi ve bireysel kredi kartlarına olan ve takibe düşen borç miktarı 36 milyar 90 milyon TL'ye ulaştı. Geçen yıl 28 milyar 234 milyon TL olan takipteki borç tutarı bir yılda yüzde 27.82 artış gösterdi. 36 milyar liralık takipteki borcun çoğunu 25 milyar 336 milyon TL ile ihtiyaç kredileri oluşturdu. Vatandaşın bankaların takibine düşen toplam borcunun 10 milyar 99 milyon TL'si ise bireysel kredi kartlarına olan borçlardan oluştu.