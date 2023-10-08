Velilere KDV borcu çıktı

KDV oranlarında yapılan artışlar okul ücretlerine ilave zam olarak yansıtıldı. Okul yönetimleri, okulların açılıp taksit ödemelerinin başlamasıyla birlikte yeni faturaları yüzde 10 KDV ilave ederek kesmek zorunda kaldı. Okul ücretini taksitli ödeyen veliler, önümüzdeki aylarda her taksitten sonra ilave olarak KDV farkını da yatıracak.

Erdoğan SÜZER

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Seçimlerin ardından bütçeye kaynak sağlamak için Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarında yapılan artışlar okul ücretlerine ilave zam olarak yansıtıldı. Okul yöneticilerinin velilerden talep ettiği KDV farkı özel okulun yıllık ücretine ve aylık taksit tutarlarına göre değişiyor.

SÜPRİZ KDV

Velilere gönderilen yazıda, öğrenci başına 7 bin lirayı bulan KDV farklarının okula kalmayacağı, Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) gönderileceği bilgisi verildi. Gönderilen borç yazıları velilerle okul yönetimleri arasında gerginliklere de yol açtı. KDV oranları, 7 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla 2'şer puan artırıldı. Kararla birlikte eğitim hizmetlerine uygulanan KDV de yüzde 10'a çıkarıldı. Ancak özel okullarda okul ücretlerinin genellikle yıllar öncesinden belirlenip ileriki yıllara yönelik otomatik artışlara bağlanması ile faturaların taksit ödemelerinden sonra kesilmesi velilerin sürpriz borçlarla karşılaşmasına yol açtı. Okul yönetimleri, okulların açılıp taksit ödemelerinin başlamasıyla birlikte yeni faturaları yüzde 10 KDV ilave ederek kesmek zorunda kaldı. Okul ücretini taksitli ödeyen veliler, önümüzdeki aylarda her taksitten sonra ilave olarak KDV farkını da yatıracak.

Pandemide iade yapılmıştı

KDV farkı okul ücretine göre değişiyor. Örneğin okul ücreti yıllık 100 bin lira olan veliler 1.683 lira, 300 bin lira olanlar 5.050 lira KDV farkı ödemek zorunda kalacak. Velilere gönderilen yazıda, pandemi nedeniyle KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldüğü, aradaki farkın velilere iade edildiği bilgisi de paylaşıldı.