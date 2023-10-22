Zamlar eğlenmenin tadını kaçırdı

Artan enflasyon ve zamlar nedeniyle vatandaş kültür, sanat ve eğlence harcamalarını bir kez daha düşünmek zorunda kalıyor. Sinema, tiyatro, maç biletlerine gelen dev zamlarla birlikte kültürel ve eğlence amaçlı harcamalar vatandaşlar için lüks haline geldi.

Gülben DİKMEN

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Hayat pahalılığı nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken vatandaşlar, sosyal aktiviteye katılırken iki kez düşünmeye başladı.

Artan enflasyon baskısı ve sabit gelirli vatandaşların ücretlerindeki erime sosyal aktivelere bütçe ayırmayı daha da zorlaştırdı. Dar ve orta gelirli vatandaş için lüks haline gelen sinema, tiyatro, konser, maç gibi etkinliklerin bilet fiyatlarına yüzde 100’ü aşan zamlar geldi.

ENFLASYON ARTTI, HARCAMA DÜŞTÜ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından son açıklanan enflasyon verilerine göre, 2023 Eylül’de yıllık tüketici enflasyonu yüzde 61,53 iken, eğlence ve kültür harcamalarındaki yıllık enflasyon yüzde 55,43 oldu. Eğlence ve kültür sanat etkinliklerine yansıyan fiyat artışları ise bu oranı geride bıraktı.

Diğer bir yandan yüksek enflasyonun etkisiyle vatandaşların eğlence ve kültürel etkinlikler için yaptığı harcamalar da azaldı. TÜİK verilerine göre, Ocak 2023’te hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı kültür ve sanat harcamaları yüzde 8,70 olurken bu oran Eylül 2023’te yüzde 4,66’ya düştü.

İstanbul Planlama Ajansı’nın 4 Ekim’de yayımlanan Öğrenci Yaşam Maliyeti araştırmasına göre de bir öğrencinin kültür, sanat ve eğlence harcaması aylık yüzde 58,80 artı.

DEVLET TİYATROLARI’NA YÜZDE 50 ZAM

Yıl içerisinde düzenli aralıklarla zam yapılan sinema biletlerinin tam ücretleri 150-175 TL arasında değişirken öğrenci biletlerinin fiyatı ise ortalama 120 lira bandına ulaşmış durumda.

TÜİK tarafından paylaşılan Sinema ve Gösteri Sanatları İstatistikleri’nde daha önceleri ortalama fiyatlar paylaşılırken kurumun artık bu verileri paylaşmaması ise dikkat çekti.

Sinema biletlerinde olduğu gibi özel tiyatro biletlerine de girdi maliyetlerindeki artışlar sebebiyle dev zamlar yapıldı. Özel tiyatrolara oranla çok daha ucuz olan Devlet Tiyatroları’nda ise 1 Kasım itibarıyla tam bilet ücretlerine yüzde 25, öğrenci biletlerine ise yüzde 50 zam yapıldı. Böylelikle tam bilet ücretleri 75 TL, öğrenci biletleri ise 45 TL oldu.

KOMBİNE VE BİLET FİYATLARI UÇTU

Süper Lig’de 2023-2024 sezonunda kombine ve bilet fiyatlarına da yüzde 340’ı bulan zam geldi.

Fenerbahçe VIP tribünü 150 bin liralık fiyatıyla en pahalı kombine bilet oldu. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle fiyatlarına zam yapmayan Gaziantep FK'nin en ucuz kombine bileti 250 lira olarak belirlendi.

Fenerbahçe’nin kombine fiyatları geçen yıl 1475 lira ile 21 bin 750 lira arasında değişirken bu sezon fiyatlar 3 bin 250 lira ile 40 bin lira arasında değişkenlik gösteriyor.

Geçen sene kombine fiyatları 2-10 bin lira arasında değişen Galatasaray’ın kombine biletleri bu yıl 6 bin lira ile 44 bin lira arasında satışa sundu.

Bu sezon kombine fiyatlarını 4 bin 500 lira ile 35 bin 500 lira arasında açıklayan Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kombine biletlerini 1800 ile 30 bin lira arasında satışa çıkarmıştı.

Kombine zamları haricinde bilet satışlarına gelen zamlar da dikkat çekiyor. Geçen sezon Beşiktaş- Galatasaray derbisinin bilet fiyatları 250 TL ile 5 bin 500 TL arasında değişirken bu sezon fiyatlar 700 TL ile 17 bin 500 TL arasında değişti.

SPOR YAPMAK LÜKS OLDU

Diğer bir yandan arkadaş gruplarıyla spor yaparak sosyalleşen vatandaşı da enflasyon ve zamlar vurdu.

Halı saha fiyatlarına yüzde 100’ü aşan zamların gelmesiyle birlikte ortalama 1 saatlik halı saha kiralama bedelleri 1500 lirayı buldu. Basketbol ve voleybol salonları için ise durum farklı olmadı.

Geçen yıl ortalama 500 lira ile 750 lira arasında değişen 1 saatlik kapalı spor salonu kiralama bedellerine bu yıl yüzde 100’ü aşan zam geldi. İstanbul’da 1 saatlik kapalı spor salonu fiyatları ortalama 1200 liradan başlıyor.

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