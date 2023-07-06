Zamlı memur ve emekli maaşı ne zaman yatacak? Zam farkı ne zaman yatar?

Geçim derdini bir nebze azaltma imkanı sunan emekli ve memur maaş zammı enflasyon oranı ile birlikte belli oldu. Memurlara yüzde 17,55 zam ve buna ek olarak 8077 lira seyyanen zam yapılacak, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam ise yüzde 19,77 oldu. Memur zammı ve ek vergilerle ilgili teklif 7 Temmuz Cuma günü TBMM Plan Komisyonu'nda görüşülecek, ardından memur ve emekli zam farkının ne zaman yatacağı belli olacak.

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Emekli ve memur maaş zammının, belirlenmesinin ardından gözler zamlı maaşın yatacağı tarihe çevrildi. Emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete’de yayımlanması sonrası zamlı maaşlar ödenmeye başlanacak.

ZAMLI MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Memur Zammı ile ilgili teklifin görüşmelerine 7 Temmuz Cuma günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başlanacak. Teklifin yasalaşmasının ardından Resmi Gazete’de belirtilen tarihte memur zammı hesaplara geçecek.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Enflasyon rakamları ile refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ise temmuzda yapılacak maaş artışları, 2023’ün ocak ve haziran aylarındaki TÜFE’nin 6 aylık TÜFE oranında yapılacak.

2000 öncesi SSK'lıların en düşük kök aylığı 6 bin 93 TL düzeyinde bulunuyor. Bu aylıklara yüzde 19,73 oranında zam yapıldığında kök aylık 7 bin 295 TL'ye yükseleceği için temmuz ayından sonra da 7 bin 500 TL aylık almaya devam edecek.

Ocak ayında refah payı ile yüzde 30 oranında zam alan emeklilerin en düşük maaşı 7 bin 500 TL’ye yükselmişti. Refah payı ile birlikte emekli maaş zammı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR?

AKP Grup Başkanı Abdulllah Güler, en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi kapsamında, yüzde 17,55 artı 8 bin TL seyyanen zam yapılacağını bildirdi.

Güler, “Teklifimiz ile tüm kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Temmuz 2023 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihler arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere seyyanen net 8 bin 77 liralık bir artışı öngörüyoruz” dedi.