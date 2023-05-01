İstanbul’daki boş konut sayısını açıkladı

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, İstanbul’da yaklaşık 450 bin ile 750 bin marjında boş konut bulunduğuna dikkat çekerek “Bu kabul edilemez bir seviye. İstanbul'da deprem direncini arttırmak ve yapı stoğunu yenilemek için boş konutlar sosyal konut olarak kullanılabilir. Boş olan konutların tekrar işlevselleştirilmesi konut piyasasının da dengelenmesine katkı sağlar” dedi.

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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, İstanbul'da yüksek kira ve deprem riski nedeniyle büyük bir sorun haline dönüşen konut piyasası ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gökce, boş konutların; konut erişimini kısıtlayan ve konut piyasasını dengesizleştiren önemli bir faktör olduğuna dikkat çekerek sadece İstanbul’da 450 bin ile 750 bin marjında boş konut bulunduğunu açıkladı.

Gökce “Avrupa Ulusal Evsizlik Organizasyonları Federasyonu raporuna göre yüzde 2 ile 5 arasında boş konut ‘kabul edilebilir' düzeydedir. İstanbul’da boş konut oranı bu oranın üstünde ve kabul edilemez seviyededir” dedi.

“YATIRIM İÇİN BOŞ TUTULUYOR”

Boş konutların bir kısmının; kamu arazilerinin imara açılması sonucunda orta ve üst gelir gruplarına yönelik olarak üretilen konutlardan oluştuğunu belirten Gökce “Bu konutlar yüksek ranta sahip yatırım amacıyla alınmış ikinci, üçüncü konut hüviyetindedir ve yine bu amaçla boş tutulmaktadır. Güvenli boş konutların halka arz edilmesi halinde bu konutlar; kısa, orta ve uzun vadeli konut politikalarının şekillendirilmesinde rol oynar. Kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirilebilir. Potansiyel konut rezervi ve sosyal konut olarak işlevlendirilebilir” dedi.

“İSPANYA BOŞ KONUTA YÜZDE 150 VERGİ GETİRDİ”

Gökce, boş konutların halka arz edilmesi konusunda birçok ülkenin farklı uygulamalar yaptığını ifade ederek “İspanya yakın zamanda boş konutlara yüzde 150 vergi getirdi. Bu yolla konut erişimi hakkı da korundu. Riskli olmayan güvenli boş konutların, riskli yapılarda yaşayanlara kiralanmasının teşvik edilmesi de önemli bir konu. Bu konuda farklı vergi ve teşvik düzenlemeleri getirilerek konutların riskli yapıda yaşayanlara arzı mümkün hale getirilebilir” önerisinde bulundu.

“BOŞ KONUTLAR SOSYAL KONUT OLSUN”

Gökce, İstanbul’da deprem direncini arttırmak ve yapı stoğunu yenilemek için boş konutların sosyal konut olarak kullanılabileceğini belirterek “Belli bir süre hak sahiplerine ve riskli konutlarda oturanlara sunulabilir. Bu yolla rezerv yapı olarak da yapı stoğunun yenilenmesine katkı sunar. İPA tarafından yapılan bir araştırmaya göre halkın yüzde 95’ten fazlası İstanbul’daki kira fiyatlarını yüksek buluyor. Boş olan konutların tekrar işlevselleştirilmesi konut piyasasının da dengelenmesine katkı sağlar” dedi.

“VERGİ İLE KONUT FONU OLUŞTURULABİLİR”

Gökce şöyle devam etti:

*Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun daha önce ifade ettiği gibi boş konutlardan alınan vergi ile bir konut fonu oluşturularak yeni, sağlıklı, nitelikli ve güvenli sosyal konut üretimi de desteklenebilir.

*Bu kaynakla vatandaşların barınma hakkına yönelik de bir katkı sunulmuş olur.

*Türkiye’de barınma hakkını korumak, yapı stoğumuzu deprem dirençli hale getirmek, halkımıza sosyal konut arz etmek için merkezi hükümet ile yerel yönetimlerin eşgüdüm halinde atması gereken önemli adımlar var. Önümüzdeki dönemin bu adımların atıldığı bir dönem olmasını umuyoruz.”