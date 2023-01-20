14 Mayıs finallere denk geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim için 14 Mayıs’ı işaret etmesinin ardından o tarihte bazı üniversitelerde final sınavlarının devam ediyor oluşu tartışma yarattı.

Deniz AYHAN

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İkametgah adresinden uzakta olan milyonlarca gencin oy kullanabilmesi için okul ya da yurttan alacağı belgeyle nüfus müdürlüğü ve ilçe seçim kuruluna başvurması gerekecek. İkinci seçenek ise gencin ikamet adresine gitmesi. Bu da beraberinde yol parası masrafı getirecek.

İYİ Parti Gençlik Politikaları Koordinatörü Orhun Ertürkmen, gençlerin oy kullanması için gerekli çalışmayı yapacaklarını ve gerekirse otobüs kaldıracaklarını duyurdu.

Ertürkmen iktirara “Seçimi 14 Mayıs'a almanızın arkasındaki gerekçeyi çok iyi biliyoruz. Gençleri okulda yakalayıp belki de oy kullanmaz diyorsunuz ama yanlış düşünüyorsunuz. Gençler sandığa gittiğinde doğru kararı veriyor, o yüzden alengirli oyunlarla seçim tarihini değiştirmeye çalışıyorsunuz. Bu seçim sizin son seçiminiz olacak” dedi. Ertürmen, gençlerin eğitim gördükleri yerde oy kullanması için bilgilendirme yapacaklarını da belirtti.