2 bin 258 tutuklu ve hükümlü cezaevinde öldü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2018-2023 tarihleri arasında ceza infaz kurumlarında eceliyle hayatını kaybeden toplam 2 bin 258 tutuklu ve hükümlü bulunduğunu açıkladı.

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CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, cezaevinde corona virüs ve ihmal sonucu ölen tutuklu ve hükümlülerle ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na iki ayrı yazılı soru önergesi verdi.

Bakan Tunç, Bülbül'ün cezaevinde corona virüs kaynaklı ölümlere ilişkin soru önergesine “Bakanlığımız kayıtları incelendiğinde, soru önergesinde bahsi geçen hususlara ilişkin istatistiki bir bilginin bulunmadığı anlaşılmaktadır” yanıtını verdi.

2018-2023 TARİHLERİ ARASINDA

Bülbül, bir diğer soru önergesinde ise “Cezaevlerinde pek çok şüpheli ölüm yaşanmaktadır. Kimi sağlık sorunları kimi intihar olarak kayıtlara geçen bu ölümlerin araştırılması ve ihmali ve sorumluluğu bulunan kişiler hakkında gerekli işlemlerin başlatılması gerekmektedir. Ancak ne yazık ki iddia edilen durumlar incelenmediği gibi sorumluların ortaya çıkarılmadığı da görülmektedir” diyerek, Bakan Tunç'a 2018-2023 yılları arasında cezaevinde hayatını kaybedenlerin ölüm nedenlerini, ölümlerinde cezaevi personelinin ihmali olup olmadığını var ise kaç kişi hakkında işlem yapıldığını sordu.

Bakan Tunç önergeye, “2018-2023 Temmuz ayı itibarıyla ceza infaz kurumlarında eceliyle hayatını kaybeden toplam 2 bin 258 tutuklu ve hükümlü bulunduğu anlaşılmıştır” diye yanıt verdi. (ANKA)