20 yıl görmediği Seçil Erzan’a milyon doları böyle kaptırdı…

Seçil Erzan dolandırıcılığı davasında sadece ünlü futbolcular değil, memleketi Çorlu'daki tanıdıklarından bazıları da mağdur olmuş. O isimlerden biri de Çorlu’da kuyumculuk yapan Ömer Karaman. Kuyumcu Karaman, 20 yıl sonra karşısına çıkan Seçil Erzan’a yaklaşık bir buçuk milyon dolar kaptırdığını anlattı.

Hayati ARIGAN

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Çorlu'da 30 yıldır kuyumculuk yapan Ömer Karaman banka şube müdürlüğü yapması dolayısıyla Seçil Erzan'ı 25 yıldır tanıdığını savcılık ifadesinde söyledi.

20 YIL SONRA KARŞISINA ÇIKTI

Karaman 20 yıl sonra karşısına çıkan Erzan'a birikimi nasıl teslim ettiğini anlattı.

“ELİT İSİMLER FONDA”

Dava dosyasına giren ifadeye göre, Seçil Erzan 2023 başında kuyumcu Karaman’ın işyerini ziyaret etti. Banka yöneticilerinin adını vererek, Fatih Terim'in de katıldığını iddia ettiği yüksek getirili fondan bahsetti.

Fonda bir çok futbolcunun da olduğunu her isteyenin fona katılamayacağını, elit isimleri fona dahil ettiklerini anlattı.

PARALARI VERİRKEN GÖRÜNTÜLÜ ARADI

Karaman ifadesinde “Seçil Erzan'a parça parça bir milyon 640 bin dolar ve 5 milyon 884 bin TL'yi teslim ettim. Seçil Erzan'ın benden para almak için işletmeme Nazlı Can adlı kadını gönderdi. “Nazlı Can'a paraları verirken çektiğim fotoğrafı Erzan'a gönderip görüntülü aradım. Fon getirisi olarak bir kez 100 bin dolar aldım” dedi. Ömer Karaman, bu fotoğrafları da dosyaya delil olarak koydu.

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