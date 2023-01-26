3 çocuk çöp evde çıplak halde bulundu

İstanbul Eyüp’te çöp ev olduğu iddia edilen bir adreste çocukların olduğu bilgisi üzerine adrese giren ekipler 3, 4 ve 7 yaşında 3 çocuğu çıplak ve çöpler arasında buldu. Çocukların annelerinin 25 gündür eve uğramadığı, babalarının ise sadece çocuklara yemek vermek için eve uğradığı belirtildi. Anne ve baba gözaltına alındı.

Habip ATAM

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Eyüpsultan, Rami, Yeni Mahalle'de bir adresin çöp ev olarak kullanıldığı ihbarı, Sosyal Hizmetler birimlerini harekete geçirdi. Polis ile adrese giden ekipler gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

3 ÇOCUK ÇÖP EVDE ÇIPLAK HALDE BULUNDU

Evde bulunan Umut (3) Eymen (4) ve Reşit (7) isimli 3 çocuğun kaldıkları çöp evde çıplak halde dolaştıkları tespit edildi. Üzerlerine kıyafet giydiren çocuklar hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

ÇÖP VE LAĞIM KOKUSU

Her yerinde çöp bulunan ve lağım kokan evin komşularının, çocukların annesinin 25 gün önce evi terk ettiğini, babanın ise ara sıra uğrayarak yemek bıraktığını söylediği öğrenildi.

BABA GÖZALTINDA

Baba ve anne gözaltına alınırken, savcılığın babanın akli melekelerinin araştırılması için talimat verdiği annenin ise adli kontrol ile serbest bırakıldığı öğrenildi. Babanın ifadesinde, “Sokakta işe yarayan şeyleri topluyoruz, çocukların üzerini giydiriyoruz ama kendileri çıkarıyor” dediği aktarıldı.

KORUMAYA ALINDILAR

Hastanede tedavilerinin ardından Aile ve Sosyal Politika Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce korumaya alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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