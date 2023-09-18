Savaş Cebeci ile Kaan Kazgan kavgası kanlı bitti

Sosyal medya üzerinden tartışan vücut geliştirmeci Savaş Cebeci ile MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan kavga etti. ’70 kilo birisinin kendisini dövemeyeceğini’ söyleyen Cebeci kanlar içinde kaldı, pes etti. Kavga esnasında etraftaki kişilerin tezahürat yapması da dikkati çekti

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Sosyal medya fenomeni ve vücut geliştirme koçu Savaş Cebeci, “İsterse dünya şampiyonu olsun 70 kilo kimse beni dövemez” demesi üzerine profesyonel MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan ile arasında gerginlik çıktı.

Sosyal medyada yaşanan gerginliğin ardından birbirlerine düelloya davet eden ikili, kavga etti. İki isim kavga ederken çevredeki isimler yaşananları izleyip, tezahürat yaptı ve video kaydı aldı.

Savaş Cebeci’nin pes etmesinin ardından sona eren kavganın ardından Kazgan, yumruğunu göstererek “Arkadaşlar şov bitti” dediği bir video paylaştı.

İkilinin kavga ettiği görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. (DHA)