73 bin lirayı az bulan AKP’li milletvekili çifte maaşlı çıktı

AKP Sakarya Milletvekilliği’nin yanı sıra FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Lütfi Bayraktar’ın kurumdan ayda 67 bin lira huzur hakkı aldığı anlaşıldı.

İsmail AKDUMAN

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FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı ve AKP Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar'ın, yaptıkları işe göre milletvekillerinin aldığı 73 bin 379 liralık maaşı az bulduğunu açıklaması geçen hafta tartışmalara yol açmıştı. Milletvekili olmasına rağmen FİSKOBİRLİK'teki görevini bırakmayan Bayraktar'ın her ay katıldığı 2 toplantı karşılığında 67 bin lira kazandığı, kurumun bütün imkanlarından faydalandığı ve Sakarya ve Giresun'da 2 makam aracı olduğu öğrenildi.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurettin Karan, Bayraktar'ın hem milletvekili hem de ticari faaliyet yürüten kurumda görev yaptığını belirterek bu durumun Anayasaya ve Meclis İç Tüzüğüne aykırı olduğunu dile getirdi. Bayraktar'ın istifa etmesi gerektiğini söyleyen Karan, şunları kaydetti:

DERHAL İSTİFA ETMELİ

“15 yıldır kurumun gayrimenkullerini sattınız, savdınız. Cebinizden bir kuruş çıkmadan tüm imkanlarını kullandınız. FİSKOBİRLİK'e geldiğiniz günden beri tek gayeniz olan siyasi kartvizite ulaştınız ama halen kurumun ne yakasında düşüyor ne de istifa etme erdemini gösterebiliyorsunuz. AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar'ın FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmesi yasal olarak da usulsüzdür. Ayrıca FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu, Bayraktar'ın görevini düşürmekle hükümlüdür.”

Lütfi Bayraktar, katıldığı bir toplantıda milletvekillerinin 2023 yılı aylık maaşının 73 bin 379 TL olduğunu, her türlü masrafı bu paradan karşıladıklarını belirterek “Rabbime hamdolsun fındığımız var. Arka planda bir miktar birikimimiz var. Vesaire yoksa bu maaşlarla vekillerin çalışma yapabilme imkanı yok ya. Az demiyorum, çok iyi para ama yapılan işe göre bunu yapma imkanın yok. Peki niye tartışılıyor bu konu? Muhtemelen vekillerin özgür olmasını istemiyor arkadaşlar” demişti.

Bağımsız denetçilere göre kurum zararda

Bir dönem FİSKOBİRLİK'te Bilgi İşlem Müdürü olarak görev yapan, aynı zamanda Trabzon şube ortağı olan Murat Akyol, 2021-2022 dönemi mali tablosuna dair değerlendirmede bulundu. Akyol, “Birlik tarafından hazırlanan ve delegelere sunulan gelir tablosuna göre FİSKOBİRLİK'in 2021-2022 arası 1 yıllık dönemde 1.8 milyon lira kar ettiği görülmektedir. Oysa ki aynı döneme ilişkin bağımsız denetim raporunda 2 milyon liranın üzerinde zarar oluştuğu ifade edilmektedir. Yani ortada kar yoktur. Lütfi Bayraktar göreve geldiği gündem beri birliğin gayri menkullerini satıyor. Ama kurum hala zarar ediyor. Sadece geçen yıl banka ve finans kuruluşlarına olan borcu 135 milyon 600 bin lira” dedi.