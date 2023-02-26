Acılı baba halen Rönesans Rezidans’da oturan kızına ulaşamadı: ‘Bir dikili taşı olsun’

6 Şubat depremlerinde yıkılan Hatay'daki Rönesans Rezidans'ta oturan Eskişehirli Esra İlhan'a halen ulaşılamadı. 32 yaşındaki üsteğmen eşi Meriç İlhan'ın cenazesine DNA testi ile dün ulaşılırken, Esra İlhan'ın babası Battal Kerzi, 20 gündür kızından haber bekliyor. Baba Kerzi, "En azından bir dikili bir taşı olsun. Onu istiyoruz bu saatten sonra" dedi.

Kemal ATLAN

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde 2013'te tamamlanıp, ‘Cennetten bir köşe' sloganıyla daireleri satılan, 12 katlı Rönesans Rezidans da yerle bir oldu. Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği, 250 daireden oluşan Rönesans Rezidans’ın enkazı, iş makineleriyle kaldırılmasına rağmen halen rezidanstan yakınları çıkmayanlar bulunuyor.

ACILI BABA 20 GÜNDÜR KIZININ CENAZESİNİ BEKLİYOR

Rönezans Rezidansta oturan Eskişehirli Üsteğmen Miraç İlhan’ın cenazesine DNA yardımı ile dün ulaşılırken yine Eskişehirli eşi Esra İlhan’ın cenazesine ise halen ulaşılamadı. 20 gündür haber bekleyen acılı baba Battal Kerzi, kızının en azından cenazesine ulaşmayı istiyor.



“DAMADIMIN CENAZESİNE ULAŞILDI, KIZIM HALEN YOK”

Kızının fotoğraflarının bulunduğu albüme bakarak kızının cenazesinin bulunma haberini bekleyen Eskişehir Odunpazarı ilçesi Samur Sokakta oturan baba Kerzi, “İlk günden beri bekliyoruz. Rönesans Rezidans’daydı. 6. Kat 104 No'lu dairede. Damadımın cenazesine ulaşıldı ama kızım halen yok, bekliyoruz. İnşallah cenazesine ulaşabiliriz. Gayri umudumuz bitti. Ne diyeyim başka. Orada yaşıyorlardı. Damadım subaydı. Görevi icabı orada bulunuyordu. Damadımın cenazesi DNA testinden dün bulundu. Pazartesi günü cenazesi kaldırılacak. Allah nasip ederse ben de bu akşam oraya gitmeyi düşünüyorum.” dedi.

“GÜVENLİKLİ DİYE ORADA OTURUYORLARDI”

Kızının, yıkılan Rönezans Rezidans’ın güvenlikli olması nedeniyle orada oturduklarını anlatan baba Battal Kerzi, şunları söyledi:

“Ne diyeyim Allah'a sığınıyoruz. En azından cenazesini bulalım yeter. Başka bir şey istemiyorum. 20 günden beri ha bugün ha yarın hastanelerde şurada, burada aradık. Ama yok. Daha halen ulaşamadık. Benim kızım her şeyden biraz korkuyordu. O siteyi araştırmış, güvenli diye, sitenin güvenliği vardı onun için oradan ev tutmuşlardı. Bilemezdik böyle olacağını. Allah herkese yardım etsin. Allah kimseyi evladı ile sınamasın. Çok kötü. 20 gündür benim çektiğimi bir ben bilirim bir de Allah bilir. Perişan durumdayız.

Kızımın en azından bir dikili bir taşı olsun istiyorum. Onu istiyoruz bu saatten sonra. Bilmiyorum bundan sonra yaşantım nasıl olur? Keşke Allah benim canımı alaydı da onlar yaşasaydı. Daha yeni evlilerdi. 8 aylık. Hayalleri vardı. Ama olmadı. Depremden bir hafta önce eşim de oradaydı. Depremden bir hafta önce geldi. Bilemezsin, böyle olabileceğini bileydik alıp gelirdik. İkisini de alır gelirdik.”

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