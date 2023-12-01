Adaylık için İBB’den bir istifa daha

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat yerel seçimlerde aday olmak üzere görevinden istifa etti.

Sozcu.com.tr

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31 Mart 2024 yerel seçim takvimine göre aday olmak isteyen kamu görevlilerinin istifası için son gün olan 1 Aralık'ta İBB'den ardı ardına istifa haberleri geldi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da yerel seçimlerde aday adayı olmak üzere görevinden istifa etti. Polat henüz aday adaylığı başvurusunu yapmazken CHP'den Beyoğlu Belediye Başkanlığı için aday adayı olacağı iddia edildi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adayı olmak üzere istifa etmişti. İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan da geçtiğimiz günlerde Hopa Belediye Başkanlığı için CHP'den aday adayı olduğunu açıklamıştı.