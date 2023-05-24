Adil Serdar Saçan hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören Eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürü Adil Serdar Saçan hayatını kaybetti. Saçan’ın son sözleri, “Anlaşılan hesaplaşma ahirete kaldı siz haramilerle, bekleyeceğim sizleri orada, geleceksiniz gerçek Hak divanına” oldu.

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Eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, 60 yaşında hayatını kaybetti. Saçan’ın bir süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi. Saçan’ın cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Eyüpsultan’da kaldırılacak.

“HESAPLAŞMA AHİRETE KALDI SİZ HARAMİLERLE”

Saçan’ın ölüm haberini, ailesi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Vasiyeti üzerine son sözleri ailesi tarafından paylaşıldı:

“Biz ölümden hiç korkmadık bu dünyada, sadece Hakk’tan korktuk.

Sizler gibi kul hakkı yiyerek Hakkın adını kirletmeye kalkışmadık.

Emir geldi, ölüm vaki oldu bize,

Hakkın buyruğudur başımızın üstüne,

Anlaşılan hesaplaşma ahirete kaldı siz haramilerle,

Bekleyeceğim sizleri orada, geleceksiniz gerçek Hakk divanına.

Selam olsun namuslu ve şerefli olanlara.

Onlarla da buluşacağız. Hasbihal edeceğiz haramiler hesap verirken. Seyretmesi çok hoş olacak.

Haydi, ben gider.

Allah’a emanet…”