AFAD’dan 30 il için ‘turuncu’ ve ‘sarı’ kodlu uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle 15 il için "turuncu", 15 il için de "sarı" kod"lu uyarı yaptı.

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AFAD’ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün Artvin, Bartın, Bolu, Düzce, Giresun, Kastamonu, Karabük, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak olmak üzere 15 ilde “turuncu” kod, Amasya, Bilecik, Bursa, Erzincan, İstanbul, Tokat, Bayburt, Yozgat, Ardahan, Yalova, Sivas, Kars, Gümüşhane, Erzurum ve Çorum olmak üzere 15 il için de “sarı” kod ile yağış uyarısı verildi.

Uyarı verilen illerde, Valilik ve İl AFAD Müdürlüklerine mesaj formuyla bilgilendirme yapıldı. AFAD tarafından turuncu kod ile uyarılan 15 ilde yaşayan tüm vatandaşlar SMS ile bilgilendirildi.

Uyarı kodlarının verildiği diğer illere de ekipler sevk edildi. Yağışların devam ettiği bölgede an itibarıyla herhangi bir can kaybı bulunmuyor.

“SARI” VE “TURUNCU” KOD NEDİR?

“Hava durumu potansiyel tehlikelidir” anlamını taşıyan “Sarı” kod ile “Meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.” uyarısı yapılıyor.

“Turuncu” kod ise “hava durumunun tehlikeli” olduğu anlamına geliyor. Bu kod, “Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.” uyarısını içeriyor. (AA)

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