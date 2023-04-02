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AKP’den Kerem Kınık’a fırça: Sadece işinize odaklansanız artık

Çadır satan Kızılay'ın başkanı Kerem Kınık'ın yaptığı paylaşımlar AKP'de rahatsızlık yarattı. Grup Başkanvekili Bülent Turan, Twitter üzerinden Kınık'ı fırçaladı.

Yayınlanma: 14:08 - 02 Nisan 2023 Güncellenme:
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AKP’den Kerem Kınık’a fırça: Sadece işinize odaklansanız artık

6 Şubat depremleri sonrası Kızılay’ın çadır satmasının ortaya çıkmasının ardından kurumun başkanı Kerem Kınık’ın, Şahan Gökbakar’la sık sık polemiğe girmesi AKP’de rahatsızlık yarattı.

“ÇADIR SATAN KEREM”

Son olarak dün Şahan Gökbakar, “Keremin mumu, Murat Ağırel’e kadar yanar. Afet anında, millet açıktayken Kızılaydan ÇADIR SATAN KEREM kendini Atatürk ve İsmet İnönüye iftira atarak savunmaya kalkmıştı. Yokmuş öyle birşey… ha bu arada noldu seni milletvekili adayı yapmıyorlar mı?” ifadelerinin yer aldığı bir tweet attı.

“BİRBİRİMİZE BULAŞMADAN”

Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise şu tweet’le Gökbakar’a yanıt verdi: “Şahancım ne güzel biz deprem bölgesinde sen Marmariste birbirimize bulaşmadan yaşamaya başlamıştık. Ama bu müfteri ifaden beni cevaba mecbur etti. @muratagirel’in yazısına cevabım aşağıda. Bu arada davetimiz baki gel depremzedelerimize birlikte hizmet edelim. Hem devletimiz ve gönüllüler sahayı çok hızlı toparladı ilk zamanlarda duyduğun endişeler de yok artık merak etme.”

“BU NASIL ÜSLUP”

Kerem Kınık’ın son tweet’ini alıntılayan AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, şu ifadeleri kullandı: “Allah aşkına “Şahancım” ne, “bulaşmak” ne? Bu nasıl bir üslup? Yok mu sizin avukatınız/basın danışmanınız açıklama yapılacaksa yapsın! Göreviniz Recep İvedik tiplemesiyle bu seviyede bir polemik midir? Sadece işinize odaklansanız artık!”

Editörün notu: Tweet’lerdeki imla hataları Kerem Kınık ve Şahan Gökbakar’a aittir.

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